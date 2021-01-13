Doğa beyaz örtüyle mest etti

Karabük’te sabah saatleri başlayan kar yağışının ardından şehirler arası yol kenarlarında bulunan çam ağaçları beyaz örtüyle kaplandı.

Kentte bugün sabah saatlerinde başlayıp öğlen saatlerine kadar devam eden kar yağışının ardından yüksek kesimler ve yol kenarından bulunan ağaçlar adeta beyaz bir örtü ile kaplandı. Belli aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası kar kalınlığı 5 santimetre olarak ölçüldü. Kar yağışının durması ile birlikte doğa adeta beyaza bürünürken, araçların üzeri de karla kaplandı. Adeta görsel bir şölen oluşturan beyaz örtülü çam ağaçları görenleri mest etti.