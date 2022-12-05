Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Dünya Gönüllüler Günü"nü kutladı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Dünya Gönüllüler Günü” dolayısıyla Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında iyiliğe gönül veren tüm gönüllüleri tebrik etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Dünya Gönüllüler Günü” dolayısıyla sosyal medya hesaplarından yayımladığı kutlama mesajında, “İyilik medeniyetinin temsilcileri olarak ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında iyiliğe gönül veren tüm gönüllülerimizin Dünya Gönüllüler Günü’nü tebrik ederim” ifadelerini kullandı.

İyiliğe gönüllü olmak isteyenleri Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü olmaya davet eden Başkan Erbaş, başvuru için "tdv.org/tr-TR/gonullu-ol" linkini paylaştı.