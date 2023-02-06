DİTİB’den depremzedeler için yardım kampanyası

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), merkez üssü Kahramanmaraş olan yıkıcı deprem felaketiyle ilgili başsağlığı mesajı yayınlayarak, yardım kampanyası başlattı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Türkiye’de yaşanan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından yayınladığı taziye mesajında, "Türkiye’de meydana gelen ve başta Kahramanmaraş ve Gaziantep olmak üzere oldukça geniş bir bölgeyi etkileyen deprem haberiyle uyandık. Bölgeden gelen ilk haberlere göre, oldukça yıkıcı olduğu görülen depremde çok sayıda insanımızı kaybettiğimizi anlıyoruz. Can kayıplarının artmasından da ciddi şekilde endişe duyuyoruz.

Türkiye’mizin yaşadığı büyük acıyı biz Almanya’daki Türk toplumu olarak yüreğimizde yaşıyor ve paylaşıyoruz. Bu büyük afetin en az kayıpla atlatılmasını diliyor, depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Yüce Rabbimizden gani gani rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. DİTİB olarak her zaman olduğu gibi, bu büyük afette de milletimizin yanında olduğumuzu hatırlatıyor, Türkiye’mize ve güzel halkımıza taziyelerimizi ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Dualarımız seninle Türkiye" denildi.