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Çin’de çiftlikten kaçan 80 devekuşu sokakları birbirine kattı
Çin’in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi’ndeki bir çiftlikten kaçan yaklaşık 80 devekuşu sokakları birbirine kattı.
Genel 10.01.2022, 17:57
Çin’in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi’ndeki bir çiftlikten kaçan yaklaşık 80 devekuşu sokakları birbirine kattı.
Çin’in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi’nde yer alan bir çiftlikten yaklaşık 80 deve kuşu kaçtı. Devekuşları, Fusui ilçesinde sokakları birbirine katarken, devekuşlarının bulundukları çiftliğin kapısının açık kalması sonucu kaçtığı belirtildi. Vatandaşlar sokakta koşan devekuşlarını kayıt altına alırken, polisin yardımıyla devekuşlarının 60’ı çiftliğe geri getirilirken, geri kalan devekuşlarını yakalama çalışmaları devam ediyor. Olay sırasında kimsenin yaralanmadığı aktarıldı.