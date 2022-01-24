Çekmeköy Belediyesi’nin pankartıyla kayarak karın keyfini çıkardılar

Sosyal medya hesabından pankartla karda kayarak eğlenen vatandaşların videosunu paylaşan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın, “Bi ihbar geldi pankartlarınızı kesiyorlar diye. Arkadaşlara bi bakın dedim. İyi eğlenceler dileyip olay yerinden ayrıldılar” demesi yüzleri gülümsetti.

İstanbul’da kar yağışı etkisini artırmasıyla birlikte vatandaşlar da sokaklarda karın tadını çıkardı. Çekmeköylü bazı vatandaşlar belediyeye ait pankartı keserek pankart ile karda kayak keyfi yaptı. Karın tadını çıkaran vatandaşların eğlenceli anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir grup vatandaşın, belediyenin pankartıyla karın üzerinde kayarak eğlendikleri, bir vatandaşın ise ‘Teşekkürler Çekmeköy’ dediği görülüyor.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, pankartla kayarak eğlenen vatandaşların videosunu paylaştı. Başkan Poyraz’ın, “Bi ihbar geldi pankartlarınızı kesiyorlar diye... Arkadaşlara bi bakın dedim. İyi eğlenceler dileyip olay yerinden ayrıldılar” açıklamasında bulunması yüzleri gülümsetti.