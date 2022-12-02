Çatıya kurdukları güneş panelleri ile okulun tüm enerjisini karşıladılar

Son zamanlarda Türkiye’de hızla artan güneş enerjisi kullanımı okullara da sıçradı. İstanbul Bahçeşehir’de bulunan bir okul çatısına kurulan güneş enerji sistemi ile hem çevreye zarar vermeyen, hem de ekonomik olarak avantajlı olan güneş enerjisi sistemine geçti. “Sıfır atık” ve “Temiz enerji” hedefi ile eğitim veren okulun bahçesinde her yaştan öğrenciyle birlikte sebze ve meyve yetiştirilerek yeni nesillerin tarımla tanışması da sağlanıyor.

Başakşehir Bahçeşehir’de bir okul çatısına kurulan güneş enerji sistemi ile hem çevreye zarar vermeyen, hem de ekonomik olarak avantajlı olan güneş enerjisi sistemine geçti. 1,5 milyon TL maliyetle okulun çatısına kurulan 157 adet güneş paneli yılda yaklaşık 100 bin kwh enerji üretiyor. Yılda 56 ton CO2 emisyonu azaltan bu sistem yılda yaklaşık 125 ağacın doğaya kazandırılmasıyla eşdeğer. Güneş panelleri 4 yılda kendini amorti edecek. Ayrıca “Sıfır atık” ve “Temiz enerji” hedefi ile eğitim veren okulun bahçesinde her yaştan öğrenciyle birlikte sebze ve meyve yetiştirilerek yeni nesillerin tarımla tanışması da sağlanıyor.

Başakşehir İlçesi’nde bulunan Bahçeşehir Tek Okulları kurucusu Celal Serzan Timuçin “2017 yılında İstanbul Bahçeşehir’de kendi yerleşkemizde eğitime başladık. Ana hedefimiz çağdaş, en az bir yabancı dili yaşamında etkin bir şekilde kullanabilen dünya vatandaşı bireyler yetiştirmektir. 5500 m2 kapalı alan ve 6500 m2 açık alanıyla bölgenin en büyük özel okuluyuz. Dolayısıyla ciddi bir enerji tüketimimiz var. Artık bu enerjiyi güneşten karşılıyoruz. Çocuklarımız için temiz bir dünya bırakabilmek esin kaynağımız oldu. Okul çatısına kurduğumuz güneş enerjisi panelleri ile yenilenebilir enerjinin ülkemiz ve dünya için önemini öğrencilerimize doğrudan anlatabiliyoruz. Öğrencilerimiz teknolojiyi yerinde görüp tanıyor, bilinçleniyor. Küresel ısınmanın arttığı günümüzde temiz enerji ve sıfır atık en önemli vizyon ve misyonumuz haline geldi. Gelecek neslin hayata bakışı çok farklı olacak. Biz şimdiden geleceğin felsefesine uyumlu bir nesli destekliyoruz. Gelecekte kendi yaşantılarında, ev ve işyerlerinde temiz enerji kullanacaklar” dedi.