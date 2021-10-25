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Büyükçekmece’de 115 ailenin deprem kabusu son buldu

Beklenen İstanbul depremine karşı hazırlıklarına hız kazandıran Büyükçekmece Belediyesi kentsel dönüşüm çalışmalarına devam ediyor. Büyükçekmece’nin birçok yerinde aynı anda kentsel dönüşüm çalışmaları sürdürülürken Atatürk ve Fatih mahallelerinde hasarlı ve depremde yıkılma riski taşıyan 111 konut ve 5 iş yerinin içinde olduğu 115 bağımsız bölüm Büyükçekmece Belediyesi’nin ekipleri gözetiminde yıkıldı.

Genel 25.10.2021, 13:37
Büyükçekmece’de 115 ailenin deprem kabusu son buldu

Beklenen İstanbul depremine karşı hazırlıklarına hız kazandıran Büyükçekmece Belediyesi kentsel dönüşüm çalışmalarına devam ediyor. Büyükçekmece’nin birçok yerinde aynı anda kentsel dönüşüm çalışmaları sürdürülürken Atatürk ve Fatih mahallelerinde hasarlı ve depremde yıkılma riski taşıyan 111 konut ve 5 iş yerinin içinde olduğu 115 bağımsız bölüm Büyükçekmece Belediyesi’nin ekipleri gözetiminde yıkıldı.

Kentsel dönüşüm projeleri ile İstanbul’un öncü ilçeleri arasında yer alan Büyükçekmece’de bugüne kadar yaklaşık 28 bin konut yıkılarak yenilendi. Belediye - vatandaş işbirliğiyle sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ederken ilçenin en eski yapılarından olan ve 1968 yılında inşa edilen 2 blok ve 80 daireden oluşan Körfez Sitesi site sakinlerinin katılımıyla yıkıldı. 5 kat 3 blok ve 33 daire ile 4 dükkanın yer aldığı Harika Sitesi de aynı saatlerde yine belediye ekiplerinin gözetiminde yıkıldı.

"Bugün toplam 115 tane bağımsız bölümün yıkımı gerçekleştiriliyor’’

Depremde en fazla zarar görebilecek ilçeler arasında gösterilen Büyükçekmece’de yapılan yıkımları yerinde inceleyen Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı şu şekilde konuştu: “Bugün Büyükçekmece’de Albatros mevkiinde Büyükçekmece’nin en eski yapılarından bir tanesi 2 blok, 80 dairelik Körfez Sitesi’ni yıkıyoruz. Yaşayan vatandaşlarımız da burada. Deprem her an gelebilir. Depremin ne zaman olacağı belli olmadığı için ve Büyükçekmece’mizde her gün, her hafta neredeyse birkaç blok yaklaşık yüzlerce daire yıkılıyor ve yenisi yapılıyor. Çünkü depreme hazırlıklı olmalıyız. ‘’Deprem öldürmez, bina öldürür’’ diye sürekli olarak deprem bilimcilerinin söylediği sözler var. Yaşayacağımız binaları sağlam yapmak zorundayız. Büyükçekmece’de 25 bin, 30 bin üzerinde bağımsız bölümün yapı stoğunu yenileme çalışmamız devam ediyor. Buradaki vatandaşlarımız da sağlıklı konutlara kavuşacakları için hayırlı olsun diyoruz” dedi.

Büyükçekmece’nin en eski sitesi yıkıldı

Büyükçekmece’nin en eski sitelerinden olan Körfez Sitesi sakinleri evlerini birkaç senedir kentsel dönüşüme vermek için çabaladıklarını belirtirken duygularını şöyle dile getirdiler:

Tülay Meral Şimşek: "Aşağı yukarı 25 senedir buradayım. Büyükçekmece’nin en eski yazlıkçılarındanım. Çadırla başladık. Albatros kampında devam ettik. Buradan bir daire aldık. Dairelerimiz ufak. Büyükçekmece’nin Başkanımızın da dediği gibi yüzük taşı burası. Kıymetli. Onun için teşekkür ediyorum hem Başkanımıza hem ekibine, buranın müteahhiti Hülya hanıma. Buranın bu hale gelmesine sebep olan yönetime, herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah yine komşularımızla buluşacağız. Biz yaşlandık. Gençlere çok güzel bir site bırakacağız. Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. O her zaman var olsun. Biz de onunla beraber varız zaten" diye konuştu.

Hülya Beyaz: "Mimarım. Ben aşağı yukarı 15 yıldır buradayım. Hem mimarlık hem müteahhitlik yaptık burada. Büyükçekmece’nin dediğimiz gibi en eski projesi. Burayı yapmak benim için çok önemli, çok kıymetli. Çünkü gerçekten buranın Büyükçekmece’nin yüzük taşı diyebiliriz. Burada bir marka, bir proje yapmak istiyoruz. İnşallah daha güzel günlerde daha iyi şeyler yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kerem Yavuzsan: "Aşağı yukarı 6,7 senedir sitemizin yenilenmesi için çabalıyoruz. Hülya Beyaz devreye girdi. Yıkım aşamasına geldik Allah’a şükür. Bundan sonra daha hızlı bir şekilde binamız yenilenecektir. Bizim heyetimizle beraber konuştuğumuz, bu deprem gerçeğiyle birlikte buradaki bir insanın başına Allah göstermesin ufacık bir şey gelse maddiyat herkes için çok önemli. Bir can her zaman daha önemli. Bu sebepten dolayı hızlandırarak işi ilerletmeye çalıştık" şeklinde konuştu.

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