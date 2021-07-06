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Bakan Koca, illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasını paylaştı. Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan iller; Gümüşhane, Eskişehir, Artvin, Denizli ve Bartın oldu.
Büyükçekmece Belediyesi’nden LGS tercih desteği
Büyükçekmece Belediyesi’nce başlatılan LGS tercih desteği uygulamasına öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.
Genel 06.07.2021, 09:42
Büyükçekmece Belediyesi’nce başlatılan LGS tercih desteği uygulamasına öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.Liselere Geçiş sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler Büyükçekmece’de öğretmenler ile birlikte tercih listesi hazırlıyor. Büyükçekmece Belediyesi Dumlupınar Salonu’nda uzman eğitmenler tarafından ücretsiz olarak verilen LGS destek hizmetinden yararlanmak isteyenler 5 - 14 Temmuz, 09.30 - 16.30 saatleri arasında başvurabilecek.