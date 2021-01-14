Bursa’da beklenen kar yağışı, şehir merkezinde başladı

Bursa’da beklenen kar yağışı, saat 12.30 itibariyle şehir merkezinde başladı.

Bursa’da Cuma günü beklenen kar yağışı , 1 gün öncesinden kendisini gösterdi. Saat 12.30 sıralarında şehrin doğu kesimleri olan Yıldırım ilçesi Mollaarap, Teleferik, Akçağlayan, Yeni Mahalle ve Namazgah Mahalleleri’nde kar yağışı başladı. 4 gün sürecek olan kar yağışının, yarın sabah saatlerinde şiddetini arttırması ve şehir merkezinde 20 santimetre kar kalınlığının oluşması bekleniyor.