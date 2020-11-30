Böyle sıfır atık projesi görülmedi; tonlarca atık tekrar toprağa döndü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan bitkisel ilaç etken maddesi üretim fabrikasında elde edilen tonlarca bitki posası, sıfır atık projesi ile tekrar doğaya kazandırılıyor. Sıfır atık projesini başlatan iş adamı Adnan Akar, posalardan elde edilen organik yemleri tavuklara vererek tavukları 3’üncü nesilde eski genlerine kavuşturmayı planlıyor.

Yalıkavak Mahallesi’nde bulunan bitkisel ilaç etken maddesi üretim fabrikasında bitkilerin posaları tekrar doğaya dönüyor. Yüzlerce ton bitki posasına atık muamelesi görmemesi için proje geliştiren iş adamı Adnan Akar fabrikasında yağları alınmış tohumların, bitkilerin posasını ekolojik tarımda kullanmaya başladı. Yağlarını çıkardıktan sonra elde edilen bitki posalarını teker teker ayrıştırdıktan sonra birkaç işlemden geçiren Akar, daha sonra Milas Dörttepe mevkisindeki çiftliğine götürüyor. Orada sıkıştırılmış bir halde gelen posaları un haline getiren Akar, daha sonra tekrar posaları işleyerek tavuk yemine dönüştürüyor. İnsanların bile yiyebileceği bir hale gelen posalar tavuklara yem olarak veriliyor. Tonlarca posa atık olmak yerine tekrar toprağa dönüyor.

"Tavuklar 4 günde 1 yumurtluyor"

Ekolojik tarım da yapan Akar, tavuklara verdiği organik yemler sayesinde oldukça zengin içeriği olan yumurtalar da elde ediyor. 4 günde 1 yumurta alabildiği tavuklara ise gözü gibi bakıyor. Hiçbir şekilde hormonsal bir gıda takviyesi yapılmayan tavukların 3’üncü nesline geldiğinde eski genlerine kavuşmuş tavuklar olacağı düşünülüyor.

"Toprağa tekrar iade ediyor"

Bazı bitkilerin poslarını ise çiftliğine kurduğu binlerce faydalı bitkinin gübresi olarak kullanıyor. Tavuk dışkısından elde edilen gübrelerin yanı sıra bazı bitki posalarını da direk gübre olarak kullanıyor. Ekolojik tarım yapan Akar, sıfır atık projesiyle de fabrikadan çıkan posaları toprakla buluşturuyor.

İmmu-Nat bitkisel ilaçlar firmasının sağlık danışmanı Prof. Dr. Seyhan Ersan “Bodrum tesislerimizde tıbbi ve aromatik bilgileri işliyor ve etken maddeleri çıkarıyoruz. Gıda takviye edici gıdalar ürettiğimiz gibi gıda sanayi, ilaç sanayi ve kozmetik sanayi gibi bir çok sektöründe etken madde ihtiyacını karşılıyoruz. Tarıma dayalı sanayi tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, bölgesel kalkınma sıfır atık, atıkların değerlendirilmesi, ekolojik tarım, ekolojik tavuk ve yumurtası üzerine projeler yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

İmmu-Nat Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Akar sıfır atık projesi ile elde ettikleri posaları tekrar değerlendirdiklerini belirterek “Bodrum’un Yalıkavak Mahallesi’nde bulunan tıbbi ve aromatik bitkileri işleme tesisimizde dev kazanlarda bölgemize ve ülkemize ait birçok endemik bitki işlenmekte ve etken maddeleri çıkartılmaktadır. Etken maddeleri ihtiyaç duyulan alanlarda kullanıldığı gibi sıfır atık projemizle ilgili olarak, posa diye nitelendirdiğimiz bölümleri ise yani bitkinin artan çöp olarak ifade edilen kısımları ise doğaya ve toprağa tekrar dönüşüme kazandırılmaktadır. Bu amaçla kendi çiftliğimizde kurmuş olduğumuz açık, yarı açık ve kapalı ekim alanlarımız ve seralarımızda değerlendirilmektedir. Bitkiler topraktan geldiği gibi tekrar işlendikten sonra toprağa geri dönmektedir. Bitki dışında işlemiş olduğumuz yağlı tohumlar grubunu da posa tabir ettiğimiz yağlı tohumlardan elde edilen posaları da kanatlı hayvanların organik olarak beslenmesinde kullanma amaçlı bir nite kurduk çiftliğimizde. Milas Dörttepe mevkisinde bulunan çiftliğimizde posaları sıfır atık projesi kapsamında toprakla tekrar buluşturuyoruz. Seralarımızda, açık ekim alanlarımızda gübre ve torf olarak tekrar toprağa geri iade ediyoruz. Bunun yanı sıra soğuk sıkım yağlarımız var. Onlardan elde edilen ve atık niteliğinde olan yağsız olan bölümlerini de tekrar gıda ürünü olarak kanatlı hayvanlara yem olması için proje geliştirdik. Çörek otu, üzüm çekirdeği keten tohumu, devedikeni tohumu ve tüm tohum guruplarından yağları alındıktan sonra çıkan posaları birleştirip, harmanlayarak ve biraz da zenginleştirerek tavuklar üzerinde doğal yem ve tavukları doğada besleyerek ekolojik tavuk ve ekoloji yumurta projesi geliştirdik. Bu sayede daha sağlıklı tavuk, daha sağlıklı yumurta elde etme şansımız ilerleyen günlerde artacak gibi görünüyor. Yağlı tohumlardan elde edilen posa tabir edilen tohumların atıklarını posa diye görüyorsunuz. İşlem öncesinde gıda niteliğinde bir yaklaşımdaydık halen gıda olarak bakıyoruz biz bu ürünlere. Sadece bu ürünlerin yağlarını aldık. Bunların nasıl yeniden işlendiği kesinlikle bir atık muamelesi maruz kalmadığını gözler önüne serdik. Biz atık diye nitelendirilen bu yağlı tohumlarını yağını aldıktan sonraki posaları tavuk yemi yapıyoruz. Tamamen yağlı tohumlardan elde edilmiş hiçbir katkı maddesi içermeyen oldukça sağlıklı bir gıda maddesi olduğunu düşünebilirsiniz. Hatta insanlar dahil tüketebilir. İnsanların tüketebileceği bir gıda maddesini tavuklara vermiş oluyoruz” dedi.