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Bilecik’te patlayan borudan çıkan su metrelerce yükseldi

Bilecik’te patlayan borudan çıkan su metrelerce havaya yükseldi.

Genel 09.04.2021, 10:28
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Bilecik’te patlayan borudan çıkan su metrelerce yükseldi

Bilecik’te patlayan borudan çıkan su metrelerce havaya yükseldi.

Ertuğrulgazi mahallesi Abbaslık köyü yolu üzerinde meydana gelen olayda, bilinmeyen bir nedenden dolayı su borusu patladı. Borunun patlamasıyla birlikte tazyikli su metrelerce yukarı fırlarken, tonlarca su boşa aktı.

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı su arıza ekipleri ihbar üzerine harekete geçerek onarım çalışması başlattı.
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