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Beylikdüzü’nde kediyle yılanın oyunu kamerada
Beylikdüzü’nde kediyle yılanın oyunu vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde kediyle yılanı ayırmaya çalışan vatandaşların taş attıkları da görüldü.
Genel 31.08.2022, 12:23
Beylikdüzü’nde kediyle yılanın oyunu vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde kediyle yılanı ayırmaya çalışan vatandaşların taş attıkları da görüldü.
Beylikdüzü Gürpınar’da sokakta bir kediyle yılan karşılaştı. Yılanın kendisini savunması ve kedinin yılanla oynama çabası vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde kedinin otların arasına giren yılanın kedi tarafından takip edilmesi ve sonrasında ise ayırmaya çalışan vatandaşların taş attıkları görülüyor.
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