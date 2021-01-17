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Beyaza bürünen Sarıyer’de kartpostallık görüntüler oluştu
İstanbul genelinde dünden beri etkili olan kar yağışının devam ettiği Sarıyer’de kartpostallık görüntüler oluştu.
Genel 17.01.2021, 11:41
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İstanbul genelinde dünden beri etkili olan kar yağışının devam ettiği Sarıyer’de kartpostallık görüntüler oluştu.İstanbul uzun süredir beklediği kar yağışına kavuştu. Kentin özellikle yüksek kesimlerinde dün başlayan ve bugün sabah saatlerine kadar devam eden kar yağışıyla İstanbul beyaza büründü. Sokakların ve ağaçların beyaza Sarıyer’de kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
1°
hafif kar yağışlı
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|18
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|9. Antalyaspor
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|20. Denizlispor
|17
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|30
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|17
|28
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|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Leicester City
|18
|35
|3. Liverpool
|17
|33
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|16
|32
|5. Everton
|17
|32
|6. Tottenham
|17
|30
|7. Chelsea
|18
|29
|8. Southampton
|18
|29
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|18
|29
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|15
|26
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|18
|24
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|18
|23
|13. Crystal Palace
|18
|23
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|19
|22
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|17
|19
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|19
|17
|17. Burnley
|17
|16
|18. Fulham
|17
|12
|19. West Bromwich
|18
|11
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
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|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12
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