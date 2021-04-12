Başkan Altınok: “Cumhuriyet Kulesi Ankara’nın sembolü olacak”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Tepebaşı Mahallesi’ne inşa edilen Cumhuriyet Kulesi’nin yapımına tüm hızıyla devam edildiğini belirtti. Altınok, “Ankara’yı ayaklarımızın altına serecek olan kulemizin yapımına aralıksız devam ediyoruz. Eserimiz Ankara’yı 186 metreden temaşa etme imkânı sunacak ve başkentimizin sembolü olacak. Cumhuriyetin 100’üncü yılını da temsil edecek olan kulemiz şehrimizin marka değerini artıracak” dedi.

Keçiören Belediyesi tarafından inşa edilen Cumhuriyet Kulesi’nin inşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor. Cumhuriyet Kulesi’nin içinde bulunacak olan hizmet noktalarına ilişkin bilgi veren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Cumhuriyet Kulemiz tamamlandığında 186 metre yüksekliğe sahip olacak ve bu yükseklikten de Ankara’yı seyretme imkânı sunacak. İçinde çocuklarımız için uzay terası, nikâh salonu, seyir terası, sergi salonu, kafeterya, hediyelik eşya bölümü, kafeler, spor merkezi gibi birbirinden farklı mekânlarımız yer alacak. Türkiye’de bir ilk olarak Cumhuriyet kulemizde paraşütle atlama noktası da yer alacak” ifadelerini kullandı.

“Kısa sürede tamamlanacak”

Geçen hafta Keçiören’i ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Cumhuriyet Kulesi’nin kısa sürede tamamlanacağını belirterek, "En kısa sürede kulemizi bitireceğiz ve gerek dinlenme alanlarıyla gerek çevre düzenlemesi projesiyle yine Keçiören’imizin markasına marka katacak bu projemizi de tamamlıyor olacağız" diye konuşmuştu.