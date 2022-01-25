Basın ekspres yolunda trafik kontrollü olarak sağlanıyor

İkitelli basın ekspres yolunda trafik polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlanıyor.

İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı birçok noktada yolların kapanmasına ve trafik yoğunluğuna neden oldu. İşten çıkarak saatlerce evlerine gitmeye çalışan İstanbullular, yollarda mahsur kaldı.

Trafik yoğunluğunun yaşandığı noktalardan biri olan Basın Ekspres yolunda da bugün polis önlemleri göze çarptı. Yol boyunca kontrol noktaları kuran polis, araçların kontrollü şekilde geçişine izin verdi.