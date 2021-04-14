banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Nusret'in başı dertte: 40 milyonluk dava açıldı
Nusret'in başı dertte: 40 milyonluk dava açıldı
Tramvay durağında can pazarı
Tramvay durağında can pazarı
Adana'da yük treni raydan çıktı
Adana'da yük treni raydan çıktı
Türkiye Kupası final tarihinin oynanacağı tarih belli oldu
Türkiye Kupası final tarihinin oynanacağı tarih belli oldu

Başakşehir Belediyesi’nden yolda kalanlara iftariyelik

Başakşehir Belediyesi, Ramazan’ın ilk gününde yoğun trafikte oruçlarını açamayan vatandaşların imdadına yetişti. Mahmutbey gişelerinde iftara yetişemeyen vatandaşlara iftariyelik dağıtıldı.

Genel 14.04.2021, 09:54
2
Başakşehir Belediyesi’nden yolda kalanlara iftariyelik

Başakşehir Belediyesi, Ramazan’ın ilk gününde yoğun trafikte oruçlarını açamayan vatandaşların imdadına yetişti. Mahmutbey gişelerinde iftara yetişemeyen vatandaşlara iftariyelik dağıtıldı.

Başakşehir Belediyesi, Ramazan’ın gelmesiyle birlikte özellikle yoğun trafiğin olduğu noktalarda mobil büfelerini konuşlandırdı. Ramazan’ın ilk iftarında Mahmutbey gişelerinde sıkışan trafikte iftara yetişemeyen vatandaşlar için kumanya dağıtımı yapıldı.

Mahmutbey gişelerde oruçlar Başakşehir Belediyesi’nin ikramıyla açıldı. İftariyeliklerini alanlar Başakşehir Belediyesi ve Başkan Yasin Kartoğlu’na teşekkürlerini iletti. Ramazan ayı boyunca Başakşehir genelinde ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde iftariyelik dağıtımı devam edecek.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
16°
açık