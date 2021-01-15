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Bartın-Amasra karayolunda trafiğe kar engeli
Bartın-Amasra karayolunun Uğurlar köyü mevkiinde kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçlar oldu. Bir süre trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Genel 15.01.2021, 18:04
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Bartın-Amasra karayolunun Uğurlar köyü mevkiinde kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçlar oldu. Bir süre trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Bartın-Amasra karayolunun Uğurlar köyü mevkiinde kar yağışı nedeniyle yollar kapandı. Ağır tonajlı kamyonlar ve kar lastiği olmayan otomobiller kar yağışı nedeniyle yolda kaldı. Bir süre ulaşıma kapalı kalan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Bazı sürücüler yolun açılmasını araçlarında beklerken bazı sürücü ve yolcular ise araçlarından inerek karla mücadeleyi izledi.
Kar lastiği olmayan ve zinciri de bulunmayan araç sürücüleri yol kenarlarında araçlarına zincir aparatları taktı.Karayolları ekiplerinin küreme ve tuzlama çalışmalarının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
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