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Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 4 terör örgütü PKK/YPG mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Genel 23.11.2021, 13:46
ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin aralıksız devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde 3 ve Zeytin Dalı bölgesinde 1 olmak üzere saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.
Muhabir: Ali Kemal Akan