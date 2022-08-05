Balıklı Rum Hastanesi’ndeki son durum havadan görüntülendi

İstanbul’da Balıklı Rum Hastanesi’nde dün çıkan yangının ardından hasar tespit çalışması ve incelemeler yapıldı. Yangında ağır hasar gören binanın son durumu dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul’un en eski hastanelerinden olan ve Zeytinburnu’nda bulunan Balıklı Rum Hastanesi’nin huzurevi binasında dün yangın çıkmıştı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken içeride bulunan kişiler tahliye edilmişti. Bu sabah ekipler, yangında ağır hasar gören binaya gelerek incelemelerde bulundu. Yangının binanın içine verdiği tahribat ve son durumu dron ile görüntülendi.

Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Balıklı Rum Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis’i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Yerlikaya, "Balıklı Rum Vakfı Başkanı Sayın Konstantin Yuvanidis’i ziyaret ettik, bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi sunduk. Asırlık şifa merkezimiz Balıklı Rum Hastanesi yangınında can kaybımızın ve yaralımızın olmaması en büyük tesellimiz" dedi.