Bakırköy’de polis ekipleri tarafından okul çevrelerinde denetim yapıldı

Bakırköy’de polis ekipleri tarafından eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla okul çevresinde denetim yapıldı. Denetimde emniyet kemeri olmayan ve belgeleri eksik olan sürücülere ceza yazılırken araçlar ise tek tek arandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri , mobil okul timleri, yunus ekipleri ile denetim yapıldı. Eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla okul çevresinde yapılan denetimlerde araçlar durdurularak tek tek arandı. Ayrıca emniyet kemeri takmayan ve Genel Bilgi Taraması’nda (GBT) evrakları eksik olan sürücülere ceza yazıldı. Öte yandan denetimlere drone ile destek verildi