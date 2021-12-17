Bakan Varank: KOSGEB'in Ar-Ge'ye yönelik destek programının ikinci çağrısına çıkıyoruz

KOCAELİ(AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi'nde düzenlenen 2021 Verimlilik Proje Ödülleri&TEVMOT Projesi Plaket Takdim Töreni'nde, 2014 yılından beri gerçekleştirdikleri Verimlilik Proje Ödülleri Töreni'ne, geçen yıl salgın nedeniyle ara vermek zorunda kaldıklarını, bu sene daha yüksek katılımla daha güçlü bir şekilde kaldıkları yerden devam ettiklerini söyledi.

Proje ödülleri için bu yıl 53 ilden 279 büyük ölçekli, 77 orta ölçekli, 51 mikro ve küçük ölçekli işletme ve 61 kamu işletmesi olmak üzere toplam 468 proje başvurusu aldıklarını dile getiren Varank, ayrıca 60 ilden 288 bağımsız değerlendiricinin başvuru yaptığını ifade etti.

Bakan Varank, bu rakamların yedincisini düzenledikleri Verimlilik Proje Ödülleri için rekor olduğunu belirterek, "Tabii bu ilginin doğrudan ve dolaylı pek çok sebebi var ancak şahsen ben bunlardan en önemlisini pandeminin zorlayıcı etkisi olarak görüyorum." dedi.

Firmaların salgın ortamındaki belirsizliklere, inovatif ve verimlilik esaslı yaklaşımlarla cevap verdiğini söyleyen Varank, "Pandemide ortaya çıkan olağanüstü koşulları online kanallara geçerek, üretim süreçlerini dijitale ve otomasyona aktararak, operasyonel verimliliklerini artırarak aşıyorlar. İşte bugün, verimliliklerini artırmak amacıyla çok değerli projeler gerçekleştiren bu firmalara ödüllerini takdim edeceğiz." diye konuştu.

Varank, dünyada artan enerji fiyatlarını da dikkate aldıklarında enerji verimliliğinin işletmelerin rekabetçiliğinde en önemli hususlardan biri olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Bu nedenle biz de kısa adı TEVMOT olan, KOBİ'lerde Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi projesiyle önemli bir çalışma başlattık. 7 OSB'mizde faaliyet gösteren 33 KOBİ'nin kullandığı eski motorları yeni nesil verimli motorlarla değiştirdik. Bu işin maliyeti noktasında da KOSGEB ile KOBİ'lerimize önemli destekler sağladık. İşletme Geliştirme Desteği ile yeni alınan enerji verimli motorların maliyetinin yüzde 60'ını biz karşıladık. Bu motorların yerli belgesi varsa sağladığımız desteği yüzde 75'e kadar çıkardık. Bu sayede şu ana kadar 1000 megavatsaatlik elektrik tasarrufu elde ettik. İşte bugün verimli motorlara geçerek bu tasarrufun gerçekleşmesini sağlayan firmalara da plaket takdimi yapacağız."

"İhracatımız Cumhuriyet tarihinde ilk kez yıllık bazda 220 milyar dolara ulaştı"

Türkiye'nin, hükümetleri döneminde her alanda çok büyük ilerlemeler kaydettiğini belirten Varank, "Bu alanların başında da Bakanlığımız uhdesindeki sanayi ve teknoloji geliyor.

Son 19 yılda planlı sanayi altyapısından iş ve yatırım ortamına, Ar-Ge ve teknoloji ekosisteminden nitelikli insan kaynağına, KOBİ'ler ve girişimcilikten bölgesel kalkınmaya kadar birçok alanda akılcı ve etkili politikalar uyguladık." dedi.

Bakan Varank, yıllardır aşama aşama büyüyen Türk sanayisinin salgın sürecinde tüm dünyanın dikkatini çektiğini, rüştünü ispat ettiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"İşte ihracatımız… Cumhuriyet tarihinde ilk kez yıllık bazda 220 milyar dolara ulaştı. Bu değerin yaklaşık yüzde 95'i de imalat sanayi ürünlerinden oluşuyor. Biz daha çok bilgi, teknoloji ve emeğin kullanıldığı, katma değerin olduğu sanayi ürünleri üretip satıyoruz. Ayrıca burada sadece bir miktar artışından bahsetmiyoruz, yapısal olarak da büyük bir dönüşüm var. 2002 yılında ağırlığı düşük teknolojili ürünlerden oluşan 36 milyar dolarlık ihracatı ancak yapabiliyorduk. Bugün ise yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürünlerin domine ettiği bir ihracat sepetimiz var. Diğer taraftan, bu sene itibarıyla 1 milyar dolar değerlemeye ulaşan Unicorn, yani bizim deyimimizle Turcorn sayımız 5'e yükseldi. Bugün Türkiye, dünyanın en büyük gazeteleri tarafından teknolojide Avrupa'nın yıldızı olarak nitelendiriliyor."

"Gelişen sanayi ve teknoloji ekosistemi ekonominin büyümesine katkı sağlıyor"

Bakan Varank, gelişen sanayi ve teknoloji ekosisteminin, ekonominin büyümesine de yüksek düzeyde katkı sağladığına işaret ederek, "Bakınız Türkiye'nin büyüme performansında en büyük pay sahiplerinden biri, son iki çeyrekte yüzde 40 ve yüzde 10 büyüyen sanayi sektörüdür. Ancak burada çok önemli olan bir başka husus daha var. Nedir o? Üretimdeki artış beraberinde istihdam da getiriyor. Pandeminin başından bu yana sanayideki kayıtlı istihdam 4 milyondan 4 milyon 700 bine çıktı. Tam 700 bin kişilik bir artış. Türkiye ekonomisini sadece kurlar üzerinden ölçmek ülkemize büyük haksızlıktır. Üretim cephesindeki çeşitliliğimiz, kriz dönemlerindeki direncimiz, çalışkan ve üretken iş gücümüz, risk alabilen girişimcilerimiz Türkiye ekonomisinin bel kemiğidir." değerlendirmesinde bulundu.

Ülke ekonomisinin en önemli kahramanlarının da şüphesiz her sektörde alın teri akıtan emekçiler olduğunu dile getiren Varank, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, her dönemde çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemeyi şiar edindik. Elbette son dönemde yaşanan sıkıntılar karşısında çalışanlarımızın emeğini, ekmeğini, alın terini korumak temel sorumluluğumuzdu. Bu noktada dün Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği yeni asgari ücretin, milletimiz ve emekçi kardeşlerimiz tarafından çok olumlu karşılandığını görüyorum. Yüzde 50 artış oranıyla bugüne kadar yapılmış en yüksek ücret artışını çalışanlarımıza sağlamış olduk."

Varank, bu artışın işverenler üstündeki yükünü hafifleterek asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisini de kaldırdıklarını, böylece işvereni 450 liralık ilave bir yükten kurtardıklarını söyledi. Bakan Varank, yeni asgari ücretin çalışan, işveren ve tüm kesimler için hayırlı olmasını dileyerek, "Oluşan belirsizlik havasının dağılacağı bir döneme hızlıca gireceğiz. Bunu da yatırım, üretim, istihdam ve ihracat gündemini diri tutarak yapacağız." dedi.

Bunun yolunun da verimli üretim yöntemlerinin tüm ekonomiye yaygınlaşmasından geçtiğine işaret eden Varank, bu noktada yenilikçi ve sürdürülebilir bir gelişim hedeflediklerini ve tüm çalışmalarını bu hedefe göre dizayn ettiklerini dile getirdi.

Bakan Varank, Milli Teknoloji Hamlesi Vizyonu ile daha verimli, daha dijital ve daha yeşil bir sanayi oluşturduklarını belirterek şöyle devam etti:

"Üç aylık, yıllık ve ölçeğe göre olmak üzere verimlilik istatistikleri hazırlayarak gelişmeleri sürekli takip ediyoruz. Kaynak verimliliği konusunu 2020 ve 2021 yılları için Kalkınma Ajanslarımızın da ana teması olarak belirlemiştik. Ajanslar, 'üretirken de tüketirken de verimlilik' vurgusuyla çalışmalar yürütüyor. Firmaların, kaynak verimli bir yapıya dönüşmesini hedefleyen endüstriyel simbiyoz, temiz üretim, enerji verimliliği, yalın üretim gibi alanlardaki projelerine yaklaşık 70 milyon lira destek sağladık. Ayrıca AB desteğiyle verimlilik alanında toplam bütçesi yaklaşık 6 milyon avro olan 2 proje gerçekleştirdik. Firmaların verimlilik literatürüne kolay erişimi için kasım ayında Dijital Verimlilik Kütüphanesi'ni hizmete açtık. Bu kütüphanede 700'ü aşkın kitap ve yayın erişime açılmış durumda. Bildiğiniz gibi bundan önceki buhar devrimi, elektrik devrimi ve otomasyon devrimi sırasında aksiyon almakta geç kalmıştık. Eski ve verimsiz teknolojilerle yoluna devam eden sanayicimiz rekabetçiliğini kaybetmişti. Ancak bu kez, dijitalleşme devriminde adımlarımızı hızlı ve kararlı bir şekilde atarak verimliliği en üst düzeye taşıyacağız."

"Dijital dönüşüm sanayicinin rekabetçiliğinde bir kaldıraç görevi görecek"

Dijital dönüşümün sanayicinin rekabetçiliğinde bir kaldıraç görevi göreceğini söyleyen Varank, "Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezleri, yani Model Fabrikalar, sanayiciye bu yolculuğunda yol arkadaşlığı yapıyor. Firmalarımız, sayısı 8'i bulan bu merkezlerde aldığı danışmanlık hizmetleri sayesinde yüzde 60'ın üzerinde verimlilik artışları kaydediyor." dedi.

Varank, yine bu sene imalat sanayinde dijitalleşme temasıyla KOSGEB'in açtığı çağrı sonucunda firmalar için 116 milyon liralık destek kararı aldıklarına işaret ederek, "Ayrıca, Dünya Ekonomik Forumu ile birlikte 'Endüstriyel Nesnelerin İnterneti', 'Üretimde Yapay Zeka' ve insan kaynağına yönelik projeler yürütüyoruz. Bu sayede dünyanın birçok ülkesinin uzman insan kaynağına ve tecrübelerine erişim sağlamış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Verimliliğin, kaynakları ülkenin gelecek kuşaklarıyla paylaşmak olduğunu belirten Varank, şunları söyledi:

"Ürün ve hizmetleri savurganlıktan uzak, çevreye saygı göstererek üretmektir. İşte bu yüzden ülkemizin refahını artırmamızı ve vatandaşlarımıza daha güzel koşullar sunmamızı sağlayacak verimliliği baş tacı ediyoruz. Ancak verimlilik konusunda başarıyı yakalayabilmenin yolu, beraber hareket etmekten geçiyor. Bu bağlamda verimlilik çalışmalarının büyük, orta, küçük ölçekli demeden ülkemizin dört bir tarafındaki sanayicimiz tarafından yürütülmesi önem arz ediyor. İşte bugün bir araya geldiğimiz Verimlilik Proje Ödülleri organizasyonu bu noktada önemli bir görevi icra ediyor. Verimlilik bilincinin ülke çapında yaygınlaştırılması ve verimli projelerin sağladığı yararların kamuoyuna tanıtılmasına öncülük yapıyor."

Sanayicilere üretime, verimliliğe ve ülkeye değer katmaya odaklanma çağrısında bulunan Varank, "Biz her zaman sizin yanınızdayız, yanınızda olmaya da devam edeceğiz." dedi.

Bu vesileyle KOSGEB ile başlattıkları yeni bir destek programının müjdesini de vermek istediğini dile getiren Varank, şunları kaydetti:

"Malumunuz KOSGEB'in Ar-Ge'ye yönelik destek programını bu yılın başında güncelledik. Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon adını verdiğimiz yeni destek programının ilk çağrısına da mart ayında çıktık. Elektrikli otomotiv sektörü ile 5G gibi yeni nesil mobil haberleşme teknolojilerine dönük olan bu çağrımıza ilişkin değerlendirme süreçlerinin sonuna geldik. Yakın zamanda sonuçları ilan edeceğiz. Bugün ise programın orta yüksek ve yüksek teknolojili alanlara yönelik ikinci çağrısına çıkıyoruz. Bu yeni çağrımızla da ilaç ve tıbbi cihaz, savunma sanayii ve raylı sistem araçları alanlarına odaklanıyoruz."

Varank, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonlarına uygun şekilde bu sektörlerdeki kritik teknolojilerin yerli imkanlarla üretilmesini sağlayacaklarını vurgulayarak, "İlk çağrımızdan farklı olarak bu kez mikro işletmeleri de destek kapsamına aldık. Orta ölçekli işletmelere 6 milyon, küçük işletmelere 1,5 milyon, mikro işletmelere de 900 bin liraya kadar destek vereceğiz. Proje teklif çağrısı, 8 Şubat'a kadar başvurulara açık. Tüm işletmelerimizi bu destekten yararlanmaya davet ediyorum." dedi.