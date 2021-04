Bakan Kurum’dan Açelya Apartmanı mağdurlarına ziyaret

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çökme tehlikesine karşı boşaltılan Açelya Apartmanı ile ilgili, “Ev sahibi kardeşlerimize de 5 bin 700 lirası peşin olmak üzere her ay bin 150 lira da kira yardımı vermek üzere süreci yürütüyoruz” dedi.

Çankaya’nın İleri Mahallesi’nde inşaat çalışmaları sırasında istinat duvarı zarar görerek çöken Açelya Apartmanı’nın yıkım çalışmalarını ve çevre binaların boşaltılma işlemlerini görmek üzere bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile birlikte incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, yıkımdan dolayı mağdur olan ailelerle ve çevre sakinleri ile sohbet ederek, sorunlarını dinledi. Daha sonra kriz masasının bulunduğu ilkokulu ziyaret eden Kurum, bölgedeki bir taksi durağını da ziyaret etti.

“Tüm ekiplerimiz Çankaya’mız için seferber oldular”

Mağdur vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Kurum, “Burada Açelya Sitesi’nin hemen altında yapılan kontrolsüz kazı sebebiyle Açelya Apartmanı ve etrafındaki 21 apartmanda bulunan 900 vatandaşımız risk altındaydı. Haberi alır almaz, valimiz koordinasyonunda tüm ekiplerimiz Çankaya’mız ve İleri Mahallemiz için seferber oldular. Gerek Açelya Apartmanı’nın yıkımı sürecinde gerek yıkım esnasında etrafta bulunan bütün binaların tespiti ve takibi sürecinde hep birlikte hareket ettik. Gelinen noktada yapılan kontrolsüz kazı sebebiyle Açelya Apartmanı’nı yıkmak zorunda kaldık. Yıkımını da büyük bir titizlikle yaparak herhangi bir vatandaşımızın canına, malına zarar gelmeyecek şekilde süreci yönetmeye gayret gösterdik” ifadelerini kullandı.

5 bin 700 lirası peşin olmak üzere her ay bin 150 lira kira yardımı yapılacak

"Etraftaki 11 binanın da 135 bağımsız bölüm, 5 ticari bölgeden oluşan 11 binanın da yıkılma riskinin inşa esnasında göçme riskinin olduğu düşüncesiyle kentsel dönüşüm yapma kararı aldık" diyen Bakan Kurum şöyle devam etti:

"Bakanlığımız 135 bağımsız bölümden oluşan 5 ticari bölgeyi içeren bir kentsel dönüşüm projesini şu an sahada fiilen yürütmektedir. Açelya Apartmanı’nda eşyasını alamayan vatandaşlarımıza 30’ar bin lira eşya yardımı, yine kiracı kardeşlerimize 2 bin 500 lira taşınma yardımı, ev sahibi kardeşlerimize de 5 bin 700 lirası peşin olmak üzere her ay bin 150 lira da kira yardımı vermek üzere süreci yürütüyoruz. Şu an 10 binanın hemen hemen tamamı boşaltıldı. 2 dairemiz kaldı. Akabinde en geç 1 ay içerisinde burada inşaat sürecini başlatıp bir yıl içerisinde de daha önce Kartal’da, İzmir’de, Elazığ ve Malatya’da da olduğu gibi vatandaşlarımızın yaralarını sarma sürecine gireceğiz. Tekrar Ankara’mıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz her zaman vatandaşımızın yanında olmaya devam edecektir."

“Bu ihmale ve bu ihmali yapanlara ilişkin her türlü hukuki süreç yürütülecektir”

Binaların artık sadece depremlerde yıkılmadığını ve bunun önüne geçilmesi gerektiğini belirten Bakan Kurum, “Kartal’da 21 canımızı kaybettiğimiz Yunus Apartmanı’nda, Kağıthane’de, Bahçelievler’de, Çankaya İleri Mahallesi’nde birçok bina artık kendiliğinden yıkılır hale geldi. Gerek ihmal gerekse de yanlış imalat sebebiyle binalarımızda hasarlar oluşuyor. Bu hasarlar hem etraftaki binadaki vatandaşlarımıza da hasar verir hale geldi. Bu sürece ilişkin tabii ki amacımız kimseyi suçlamak değildir. Vatandaşlarımızla yapılan görüşmeler ve incelemeler, hem İçişleri Bakanlığımızca hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Teftiş Kurulu Başkanlığımızca yapılmaktadır. Vatandaşlarımız 3 ay önce müracaatları olduğunu ve bu müracaata ilişkin buradaki kazı esnasında Açelya Apartmanı’na risk teşkil eden bir durumun olduğunu bildirmişler. Belediyemiz gelip burada yerinde incelemiş. Bizim şu anki incelememiz devam ediyor. Tekrar söylüyorum amacımız kimseyi yermek, kimseyi suçlamak değil ancak hem belediyelerimizin hem vatandaşımızın bu konuda çok daha hassas olması gerekiyor. Zaten hukuki süreç devam ediyor. Bununla ilgili gerekli tahkikat yapılacaktır. Gerekli her türlü cezai işlem de yapılacaktır. Arkadaşlar 900 vatandaş 1 haftadır dışarda bir inşaat kazısından dolayı. Dolayısıyla bu ihmale ve bu ihmali yapanlara ilişkin her türlü hukuki süreç yürütülecektir. Takipçisi olacağız” diye konuştu.

"Müeyyideler çok daha sert ve keskin olacak"

Gelinen noktada belediyelere çok fazla yük düştüğünü ve keskin kararlar almaları gerektiğini söyleyen Bakan Kurum şunları kaydetti:

“Ancak gelinen noktada tüm belediye başkanlarımızdan, vatandaşlarımızdan da ricam şudur; çok daha hassas davranmak zorundayız. Kendi canımızı değil, komşularımızı, mahallemizi ilgilendiren süreçlere ilişkin belediyelerimizin çok daha keskin tedbirler alması gerekiyor. Eğer inşaat kazısı esnasında istinat duvarının daha güçlü hale getirilmesi gerekiyorsa, kazıklı istinat duvarı yapılması gerekiyorsa, zemin iyileştirilmesinin yapılması gerekiyorsa bunların hepsinin yapılması noktasında talimatlarımız belediye başkanlarımızadır. Bu noktada hukuki süreç ve cezai müeyyide ile alakalı Adalet Bakanlığı ile de görüştük. Burada daha sert tedbirlerin alınması ile ilgili gerek Genel Sekreterimiz Fatih Şahin Bey ile gerek de Adalet Bakanlığımızla gerek de Bakanlığımız hukuk işleri ile süreci de takip edeceğiz. Burada müeyyideler çok daha sert ve keskin olacak. Biz bu sürecin yakın takipçisi olacağız. Sonuçta burasının ruhsat sürecini Çankaya Belediyesi yürütmek zorunda. Biz gerekli tüm incelmeyi yapıyoruz. Şu an konuşmak için erken. Kimse Çankaya Belediyesine zarar gelsin istemez. Ama bir ihmal olduğu da kesin. Gerekli tahkikat yapılıyor.”