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Bakan Koca Edirne’de tedavi gören hastaları ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Genel 03.05.2021, 16:33
Bakan Koca Edirne’de tedavi gören hastaları ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Edirne’ye geldi. Edirne Valiliği ziyareti sonrası Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale illeri koordinasyon toplantısına katılmak üzere Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ne geldi.

Bakan Koca, toplantı öncesi hastanede tedavi gören bazı hastaları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.
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