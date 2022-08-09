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Bakan Çavuşoğlu: "Diplomatik ilişkilerimizin 30. yılında Slovenya ile ilişkilerimizi geliştirmeye devam ediyoruz"

Bakan Çavuşoğlu: "Diplomatik ilişkilerimizin 30. yılında Slovenya ile ilişkilerimizi geliştirmeye devam ediyoruz"

Genel 09.08.2022, 18:31
Bakan Çavuşoğlu: "Diplomatik ilişkilerimizin 30. yılında Slovenya ile ilişkilerimizi geliştirmeye devam ediyoruz"

Bakan Çavuşoğlu: "Diplomatik ilişkilerimizin 30. yılında Slovenya ile ilişkilerimizi geliştirmeye devam ediyoruz"

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