Atatürk Kültür Merkezi iki ayda 115 bini aşkın sanatseveri ağırladı

İSTANBUL (AA) - Hasan Uçarsu'nun bestelediği, librettosunu Halit Refiğ'in aynı adlı senaryosundan hareketle Bertan Rona'nın yazdığı "Sinan" operasının prömiyeriyle açılan AKM, "Uyuyan Güzel" balesi, "Aida" operası, "Uçmak: Hezarfen Ahmed Çelebi", "Anna Karanina" ve "Yol" oyunu ile Grammy ödüllü sanatçı Chris Botti, Fransız caz sanatçısı Hindi Zahra, Londra Filarmoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın da aralarında bulunduğu onlarca etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Hareketli sahnesi, akustik performansı ve 2 bin 40 kişilik kapasitesiyle Türk operasının "gurur binası" olarak inşa edilen opera salonu, açık kaldığı 2 haftalık süre içinde yaklaşık 19 bin izleyiciyi ağırladı. Tiyatro salonundaki etkinlikleri 35 bin, çok amaçlı salondaki etkinlikleri ise 2 bin kişi izledi. Çocuk sanat merkezindeki etkinliklere katılan çocukların sayısı ise 250 oldu.

Bu etkinliklerin yanı sıra sanatseverlerin beğenisine sunulan sergiler, kütüphane ve sinemayla birlikte AKM'nin ziyaretçi sayısı 115 bini aştı.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın (İDSO) 30 Aralık'ta gerçekleştireceği konserle yılı kapatacak AKM'de, 4-6 Ocak'ta "Leyla ile Mecnun" adlı tiyatro oyunu, 8-9 Ocak'ta ise "Norma" operası sanatseverlerle buluşacak.