Arnavutköy’de İETT otobüsü yolda kaldı

Arnavutköy’de otoyol beyaza büründü. Sürücülerin görüş mesafesi düşerken karla kaplanan sokaklarda vatandaşlar zor anlar yaşadı.İETT otobüsü de yolda kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da sabah saatlerinde kar yağışı etkisini artırmaya başladı. Arnavutköy’de otoyol ve ara sokaklar karla kaplandı. Sürücülerin görüş mesafesi düştü. Merkez Mahallesi’nde ise karla kaplanan yolda araçlar ve vatandaşlar zorluk yaşadı. İETT otobüsü de yolda kaldı.