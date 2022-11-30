Arifiye Öğretmen Okulu ve Öğretmen Lisesi Mezunları, Hababam Sınıfı’nda buluştu

Arifiye Öğretmen Okulu ve Öğretmen Lisesinden 1962-2005 yılları arasında mezun olanlar, arkadaşları ile İstanbul Adile Sultan Kasrı’nda bulunan Hababam sınıfının da bulunduğu Validebağ Öğretmen Evi’nde buluştu.

1962 yılından 2005 yılına kadar çeşitli yıllarda Arifiye’ Öğretmen okulu ve lisesinden mezun olanlar, arkadaşları ile İstanbul Adile Sultan Kasrında bulunan Hababam sınıfının da bulunduğu Validebağ Öğretmen Evinde 28 Kasım pazartesi akşamı buluştu. Bugün, farklı işkollarında çalışan, milletvekili, yönetici, işadamı, Profesör, doktor, hakim, savcı, bankacı, öğretim görevlisi ve çeşitli okullarda halen öğretmenlik görevi yapan mezunlar, kendi öğretmenlerini de onur konukları olarak davet ederek bir arada yemek yiyip sohbet ettiler. Mezunlar, kuşaklar arası sevgi, saygı ve dostluğun, dayanışmanın en güzel örneğini sergilediler. Toplantıyı Arifiye Öğretmen Okulları Derneği Sakarya ve İstanbul grubu organize etti. Toplantıda ayrıca, Sivil toplum örgütlerinde yöneticilik yapıp, başarılı olan mezunlardan; Kazım Sarnık, Erol Avşar, Kemalettin Solmaz ve Menderes Tükekçi’ ye Sivil Toplum Liderleri" kategorisinde ödül plaketleri Öğretmenleri tarafından takdim edildi. Mezunlar daha sonra Hababam sınıfını, okulunu ve müzesini ziyaret etti.