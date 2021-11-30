Son Dakika
Ardahan buz kesti: Göle ilçesi eksi 8 dereceye düştü
Ardahan’da kar yağışının ardından dondurucu soğuklar etkili oluyor. Göle ilçesinde hava eksi 8 dereceye kadar düştü.
Genel 30.11.2021, 09:41
Ardahan’da kar yağışının ardından dondurucu soğuklar etkili oluyor. Göle ilçesinde hava eksi 8 dereceye kadar düştü.
Göle’de gece hava sıcaklığı, sıfırın altında 8 dereceye kadar düşerken, Kura Nehri’nin büyük kısmı buz tuttu. İlçe halkı, dondurucu soğuk nedeniyle zorluk yaşadı.
Kırağının etkisiyle bitkilerde güzel görüntüler ortaya çıkarken, çatılarda buz sarkıtları oluştu.