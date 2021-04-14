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Antalya’da toprak alandaki drifte tepki

Antalya’nın Kepez ilçesinde etrafı binalarla çevrili toprak alanda bir kişinin Tofaş model otomobille attığı drift tepki çekti.

Genel 14.04.2021, 11:14
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Antalya’da toprak alandaki drifte tepki

Antalya’nın Kepez ilçesinde etrafı binalarla çevrili toprak alanda bir kişinin Tofaş model otomobille attığı drift tepki çekti.

Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde etrafı binalarla çevrili toprak alana sabah saatlerinde gelen kimliği belirsiz bir sürücü Tofaş model aracıyla tozlu yolda drift atmaya başladı. Toz bulutunun havaya kalkmasına neden olan sürücü, bir süre daireler çizerek drift attı. Toz bulutlarıysa çevredeki apartmanlarda yaşayan vatandaşların balkon ve pencerelerine gelerek vatandaşları rahatsız etti. Bir vatandaş yapılan drifti cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sürücü daha sonra bölgeden ayrıldı.
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16°
parçalı az bulutlu