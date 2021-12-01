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Animasyon sektörünü canlandıracak proje hayata geçiyor

Yenilikci endüstriler alanında yetişmiş insan kaynağını nitelikli eğitim, üretim ve takım ruhu ile güçlendirerek uluslararası ölçekte istihdam edilebilirliğin gelişmesine katkı sağlamayı hedefleyen İstanbul Animasyon Platformu (ANIM.IST) kuruluyor.

Genel 01.12.2021, 11:30
Animasyon sektörünü canlandıracak proje hayata geçiyor

Yenilikci endüstriler alanında yetişmiş insan kaynağını nitelikli eğitim, üretim ve takım ruhu ile güçlendirerek uluslararası ölçekte istihdam edilebilirliğin gelişmesine katkı sağlamayı hedefleyen İstanbul Animasyon Platformu (ANIM.IST) kuruluyor.

Özellikle teknolojinin gelişmesi ile birlikte animasyon uluslararası alanda fikri mülkiyet, ekonomi dünyasının ve yenilikci endüstrilerin vazgeçilmez parçası haline geldi. Son yıllarda Türkiye’de bu alanda hızla artan farkındalık ve emek sayesinde hevesi kırılmış animasyon endüstrisindeki hareketlenmeler umut vaad ediyor. Bu anlamda İstanbul’da animasyon ile ilgili üretim alanlarının gelişiminde yenilikci endüstriler ekosisteminin gelişmesini amaçlayan İstanbul Animasyon Platformu (ANIM.IST) kuruluyor. İstanbul Kalkınma Ajansı 2021 yılı Yaratıcı Endüstriler (YES) Mali Destek Programı Desteği ile İstanbul Valiliği, TRT Çocuk, Görsel Efekt ve Animasyon Sanatçıları Derneği ortaklığı ve Bahçeşehir Üniversitesi proje yürütücülüğündeki ANIM.IST ayrıca 18 ay sürecek animasyon senaristliği, yapımcılığı, yönetmenliği, karakter ve konsept tasarımcılığı, animatörlük ve görsel efekt alanlarında ücretsiz animasyon sertifika programı ve kısa animasyon üretimlerini kapsıyor.

“Uluslararası çapta projeler üretmeyi hedefliyoruz”

Platform ile ilgili detayları aktaran Bahçeşehir Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan verilecek olan eğitimlerle uluslararası projelere ulaşmayı hedeflediklerini aktararak, “Çok iyi hikayeleri olan bir ülkeyiz. Animasyon üretebilecek taze kana ihtiyaç var. İş gücüne, eğitimli insanlara ihtiyaç var ki biz daha güzel, uluslararası çapta, ekonomik ve kültürel değer oluşturabilecek projeler geliştirebilelim. Yani eğitimli insana ihtiyaç var. Yoksa hikayelerimiz, bunu yapacak stüdyolarımız ve bunun alıcısı da mutlaka var. Sonuçta animasyon izlemeyi seven bir topluma sahibiz. Bu sebeple eğitimli, alanda özverili çalışabilecek, iyi takım arkadaşı olacak, vizyona sahip ve animasyonu gönülden seven insanların yetişmesi için çalışacağız. En büyük ihtiyaç bu” dedi.

Projeler kapsamında engelli bireylere ve kadınlara öncelik verileceğini söyleyen Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan ayrıca eğitim programlarına katılabilmenin şartlarını da anlattı. Nazlı Eda Noyan, “Bizim çok kıymetli paydaşlarımız var örneğin bir tanesi Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, biz özellikle kadın nüfusunu ve engelli bireyleri kapsayacak ücretsiz bir eğitim programı düşündük. Şuanda verilecek olan eğitim de tamamen ücretsiz ve hibrit olacak. Herkes oluşturacağı bir portföyle ve niyet mektubu ile internet adresimiz üzerinden başvurabilir. Profesyonel çizimlere tabi ki de gerek yok ama biz bunlar üzerinden eğitim alacak kişileri seçeceğiz. Şimdilik 150 kişi ile başlayacak olduğumuz eğitimi sürdürebilir bir hale getirerek binlerce kişiye ulaşmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“Ekonomiye de büyük katkı sağlayacak”

Son olarak animasyonun dünya çapında büyük bir sektör olduğunu dile getiren Noyan, “Animasyon çok büyük bir sektör çünkü eğitime değiyor, eğlenceye değiyor ve iletişimin çok önemli bir paydaşı. Pandemi bize gösterdi ki animasyon evlerden de üretebilen ve teknoloji ile üretimi daha da kolaylaşabilen bir alan. Burada en önemli şey fikir. Fikir konusunda gayet iyiyiz ve bunu da eğitimle desteklersek daha nitelikli işleri uluslararası çapta oluşturabiliriz. Dünyada animasyon çok büyük gelirlerin elde edildiği sağlam bir sektör. Mesleğin ve meslek koşullarının gelişmesine çalışacağız. Böylelikle ekonomiye büyük katkı da sağlanacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.

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