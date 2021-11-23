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Akıllı saha ekipleri çalınmadık kapı bırakmamaya kararlı, 1000. ziyarete ulaşıldı

Sultangazi Belediyesi’nin beğeniyle karşılanan Akıllı Saha Projesi kapsamında ekipler 1000. ziyaretlerine ulaştı. İlçe esnafının belediye ekiplerince ziyaret edilerek talep, şikâyet ve önerilerinin alındığı projeyle yerinde, daha etkili ve daha verimli hizmet üretilmesi amaçlanıyor.

Genel 23.11.2021, 15:56
Akıllı saha ekipleri çalınmadık kapı bırakmamaya kararlı, 1000. ziyarete ulaşıldı

Sultangazi Belediyesi’nin beğeniyle karşılanan Akıllı Saha Projesi kapsamında ekipler 1000. ziyaretlerine ulaştı. İlçe esnafının belediye ekiplerince ziyaret edilerek talep, şikâyet ve önerilerinin alındığı projeyle yerinde, daha etkili ve daha verimli hizmet üretilmesi amaçlanıyor.

Sultangazi Belediyesi, ‘Hep Birlikte Daha İyiye’ anlayışını odağına alarak, ‘Sultanşehir’ hedefi doğrultusunda gayretle çalışmayı sürdürüyor. Belediye bu kapsamda, istisnasız tüm ilçe sakinlerinin görüşlerine büyük değer veriyor. Akıllı Saha Projesi, Sultangazi Belediyesi’nin ilçe sakinleriyle el ele, gönül gönüle vermek için uygulamaya başladığı projelerden birisi olarak öne çıkıyor ve ilçede faaliyet gösteren esnafı odağına alıyor. Proje, ilçedeki tüm esnafa ulaşarak onlarla yüz yüze görüşmek ve esnaftan alınan talep, şikâyet ve önerilerle yerinde çözüm, daha etkili hizmet ve daha verimli bir belediyecilik sunma amacını taşıyor.

Yoğun ziyaret temposu

Akıllı Saha ekipleri, Sultangazi’de kapısını çalmadıkları esnaf bırakmamak adına yoğun bir program çerçevesinde ziyaretlerine devam ediyor. Haftada yaklaşık 150 esnafla bir araya gelen ekipler, şu ana kadar yüzlerce talep, şikâyet ve önerinin ilgili belediye birimlerine ulaşmasını sağladılar. Ekipler bu yoğun çalışma temposuyla kısa sürede 1000. ziyaretlerini gerçekleştirmeyi başardılar.

1000. ziyaret mutluluğu

Akıllı Saha ekiplerinin ziyaret ettikleri 1000. esnaf, Erdem Öztürkler oldu. 50. Mahallesi’nde telefon ve telefon aksesuarları dükkânı bulunan Öztürkler’e, 1000. ziyaret dolayısıyla ekiplerin küçük bir sürprizi de vardı. Ekiplerin, Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun gönülden selamıyla birlikte kendisine takdim edilen şık fincan takımını alan Öztürkler, “Orhangazi Caddesi üzerinde faaliyet gösteriyoruz ve yaklaşık 6 yıldır buradayız. İlk defa böyle bir çalışma görüyorum. Belediyemizden ekipler esnafı geziyorlar, dertlerini dinliyorlar. Bizler de bu şekilde belediyeyle daha iyi bir iletişim kuruyoruz. Dertlerimize çözüm bulunması açısından güzel. Bence gerekli bir şey bu. Biz 1000. esnaf olmuşuz. Demek ki bizden önce 999 kişiye ulaşmışlar. Bu çok güzel bir sayı. Hoş da bir hediye getirmişler, sağ olsunlar. Güzel bir hatıralık oldu, mutlu oldum. Hem Belediye Başkanımıza hem de bizi ziyarete gelen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yapıcı iletişim, güleryüzlü yaklaşım

Akıllı Saha ekipleri tüm ziyaretlerini güler yüzle gerçekleştiriyor ve ziyaretler esnasında pozitif ve yapıcı bir iletişim dili kullanıyor. Böylece vatandaşlar çekinmeden düşüncelerini dile getiriyor. Vatandaşların dile getirdiği tüm talep, şikâyet ve öneriler ekiplerce titiz bir şekilde not alınıyor. İlgili belediye birimlerine ulaştırılan bu notlarla hem sorunlara daha hızlı çözümler getiriliyor hem de vatandaşların görüşleri doğrultusunda şekillenen bir yönetim anlayışı sergileniyor.

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