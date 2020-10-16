AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "(FETÖ) Yıllar içerisinde CIA ve MOSSAD’ın aklıyla bir yerlere kadar gelmişler"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, FETÖ’nün 15 Temmuz gecesi gerçek yüzünü ortaya çıkardığını belirterek, "Yıllar içerisinde CIA ve MOSSAD’ın aklıyla bir yerlere kadar gelmişler. Bu, köyden çıkmış bir mollanın aklıyla kurulmuş bir teşkilat değil. Halen İçişleri Bakanlığı bunları çözmeye çalışıyor. Halen dijital belgelerdeki o sırlı ve gizli saklı belgeler daha yeni yeni çözülüyor." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, çeşitli ziyaretlerde bulunmak için geldiği Ağrı’ya geldi. Özhaseki, Eleşkirt Spor Salonu’nda düzenlenen programda Eleşkirt ve Tutak belediyeleri ile belde belediyelerinden AK Parti’ye katılan 36 belediye meclis üyesi için düzenlenen törende rozetlerini taktı.

“FETÖ’nün yeni bir din uydurması var”

60 yıl önce yapılanarak insanların kanına giren FETÖ’nün 15 Temmuz gecesi gerçek yüzünün ortaya çıkardığını söyleyen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, ”FETÖ, yaklaşık 60 yıl önce yapılanarak birçok insanın kanına girdi. Yıllar içerisinde CIA ve MOSSAD’ın aklıyla bir yerlere kadar gelmişler. Bu, köyden çıkmış bir mollanın aklıyla kurulmuş bir teşkilat değil. Halen İçişleri Bakanlığı bunları çözmeye çalışıyor. Halen dijital belgelerdeki o sırlı ve gizli saklı belgeler daha yeni yeni çözülüyor. Fakir fukaranın çocuklarını almışlar, zenginlerin parasını almışlar, sonra bunları bizim inandığımız şekilde Kur’an ve sünnet Müslümanlığından koparmışlar. FETÖ denen zalim ve şizofren, kerametler üzerine bir din icat etmiş. Kardeşlerim, bizler Müslümanız, bizim için kutsal değer Kur’an-ı Kerim’dir. Bugüne kadar değişmez ve değişmemiştir. FETÖ’nün yeni bir din uydurması var. Orada hırsızlık serbest, üniversite sorularını çalıp fakir fukaranın çocuğunun işe girmesine mani oluyorlar. Şantaj, tehdit, rüşvet serbest. Gözetleme ve insanları röntgenleme serbest." şeklinde konuştu.

Ülke topraklarında fitne odaklarının bitmek bilmediğini dile getiren Özhaseki, ABD’nin DEAŞ’ı bahane ederek bölgede faaliyet gösterdiğini söyleyerek, “DEAŞ’ı kendileri çıkardılar. Bunlar proje örgüt, İslami bir tarafı yok. Onu bahane ederek kendileri geldiler oraya oturdular. Bu ülkenin de ne yazık ki topraklarında böyle fitne odakları bitmek bilmiyor. Bunların karşısında doğrusu hepimize düşen uyanık olmak. Bunlara prim vermemek. Ne varsa birbirimizde var. Ne yaparsak birbirimize yaparız. Eğer düşersem, ayağım acırsa bana siz üzülürsünüz, coni üzülmez. Sizin başınıza bir iş gelirse, emin olun ben oturur ağlarım, coni ağlamaz." diye konuştu.

Program, Milletvekili Çelebi ile Belediye Başkanı Sayan’ın da yaptığı konuşmanın ardından sona erdi.