“Aile Okulu Projesi” Emine Erdoğan’ın katıldığı programda tanıtıldı

“Aile Okulu Projesi” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın katıldığı programla tanıtıldı. Aile kavramının önemine dikkat çeken Erdoğan, “Güçlü aileler toplumların bağışıklık sistemini oluşturur” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan ve ailelere eğitimlerin verildiği “Aile Okulu Projesi” Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirilen programla tanıtıldı. Saat 15.00’te başlayan programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve çok sayıda davetli katıldı. Program, Beşiktaş İstanbul Üniversitesi Itri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden oluşan koronun mini konseri ile başladı. Ardından salondakilere “Aile Okulu Projesi”ni anlatan tanıtım filmi izletildi. Programda konuşan Emine Erdoğan, ailenin önemin vurgulayarak, ailenin evrensel bir kurum olduğunu ve muhafaza edilmesi gerektiğini söyledi. Toplumların bağışıklık sistemini güçlü ailelerin oluşturduğunu söyleyen Erdoğan, bu toplumların dış etkilere, ideolojik saldırılara, onu tahrip etmek isteyen tüm girişimlere karşı koruma altında olduğunu ifade etti. Programda konuşan bir diğer isim olan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise, unutulan değerleri ailelere hatırlatan, çocuklarla iletişimleri inşa etmek için yeni yaklaşımlarla onları desteklemeye çalışan bir projeye başladıklarını ve yıl sonuna kadar 1 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

“Aile evrensel bir kurumdur, muhafaza edilmelidir”

Ailenin toplumun başlama noktası ve evrensel bir kurum olduğunu, bu sebeple muhafaza edilmesi gerektiğini ifade eden Emine Erdoğan, “Eğitim, nitelikli insanlar yetiştirmede ve toplumları ileri taşımada çok önemli bir vasıtadır. O nedenle, eğitimin niteliğinin her daim artırılması ve çeşitlendirilmesi gerekir. Bunu başarmak elbette çağın ihtiyaçlarını doğru okumaya bağlı. Bu anlamda, en kıymetli değerimiz olan aileyi merkeze alan bu proje, büyük bir ihtiyaca karşılık geliyor. Her toplumsal yapıya, kültürel birikime ve inanç sistemine göre farklılık gösterse de, aile, evrensel bir kurumdur. Yani, tüm milletler ve medeniyetler varlıklarını ailelere borçludur. Buradan anlıyoruz ki, aile, bir toplumun başlama noktası olduğu gibi, muhafaza edilmediği takdirde, toplumların yok olduğu yer de olabilir. Dolayısıyla, toplumumuzun devamlılığını sağlamak için, medeniyetimizin yapı taşlarını koruma ve geleceğe aktarma gayretinde olmalıyız” dedi.

“Proje güçlendirme motivasyonuyla başladı”

Projenin toplumun en ihtiyaç duyduğu dönemde başladığını belirten Emine Erdoğan, “Üzülerek ifade ediyorum ki, aile kurumu tüm dünyada hedef haline geldi. Hızla dönüşen dünyamızdaki çoğu değişim ne yazık ki aileden taraf değil. Bireyselleşmenin hâkim anlayış haline gelmesi, bireyin aileden soyutlanarak öne çıkarılması, aileyi birbirine bağlayan eklem yerlerini törpülüyor. Oysa insan, sadece kendine karşı değil; ailesine, toplumuna ve makro ölçekte tüm insanlığa karşı sorumlulukları olan bir varlıktır. Bilhassa, salgın döneminde, tüm dünya olarak evlere kapandığımızda, yaşadığımız bu erozyon daha belirgin hale geldi. Kuşaklar arasında fark etmeden açılmış mesafelerin, aile iletişimindeki zayıflamaların, teknoloji bağımlılığı gibi yeni nesil bağımlılıkların farkına vardık. İşte, bu ihtiyacı tam ve zamanında gören Milli Eğitim Bakanlığımız, “Aile Okulu Projesine” aileyi güçlendirme motivasyonuyla başladı. Hem salgının toplum ve bireyler üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiyi onarmayı, hem de aile değerlerini ihya etmeyi hedefledi. Pilot bölgelerdeki çalışmaların tamamlanmasının ardından, bu kursların şimdi ülkemizin dört bir yanında, ailelerimizin istifadesine sunulacak olması gerçekten çok sevindirici. Eğitimler, aile içi iletişimden, ahlaki gelişime, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımından, sağlıklı beslenmeye kadar, 8 ana başlıkta ve 44 saat olarak düzenleniyor” diye konuştu.

“Güçlü aileler toplumların bağışıklık sistemini oluşturur”

Bir toplumun güçlü olmasının güçlü aile yapısıyla mümkün olduğunun altını çizen Erdoğan, “Aileyi hayatımızın merkezine almak, ona ihtimamla davranmak, aile içi iletişimizi latif hale getirmek, hürmet makamındaki yaşlılarımızla ailemizi genişletmek gayreti içinde olalım. Değerlerimizle kucaklaşalım. Şunu hiçbir zaman unutmayalım ki, güçlü aileler toplumların bağışıklık sistemini oluşturur. Böyle toplumlar dış etkilere, ideolojik saldırılara, onu tahrip etmek isteyen tüm girişimlere karşı koruma altındadır” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz yıl sonuna kadar 1 milyon aileye ulaşabilmek”

Emine Erdoğan himayesinde yapılan her projenin başarı ile devam ettiğine dikkat çeken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise, “Unuttuğumuz değerleri ailelere hatırlatan, çocuklarıyla iletişimlerini inşa etmek için yeni yaklaşımlarla onları desteklemeye çalışan, üzerinde toplum olarak durmamız gereken, dünya gençliğini tehdit eden internet bağımlılığının getirmiş olduğu maliyetleri tekrar düşünmemiz gerektiren bir aile okulu eğitimi inşa ettik. İlk yardımdan çevre bilincine kadar 10 farklı başlık var. Bir toplum aileyi kaybederek her şeyi kaybeder. Her şeyin başlangıç noktası kadınlar ve ailemiz. İçeriğini genişleterek bugün itibariyle 81 ilimize ulaştırmayı istiyoruz. Hedefimiz 2022 yılı sonuna kadar 1 milyon aileye ulaşabilmek. Ailelerimize dokunacağız. Projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Emine Erdoğan’a tablo hediye etti.