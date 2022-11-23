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AFAD: "Düzce’nin Çilimli ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi."

AFAD: "Düzce’nin Çilimli ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi."

Genel 23.11.2022, 05:04
AFAD: "Düzce’nin Çilimli ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi."

AFAD: "Düzce’nin Çilimli ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi."

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