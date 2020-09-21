Adilcevaz’ın cevizi bölge ve batı illerinde de yetişecek

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde kurduğu seralarda ceviz fidanı yetiştiren Mehmet Akkoyun, hem bölge hem de batı illerinde kapama ceviz bahçesi oluşturdu.

Ceviz üretiminde önemli bir yere sahip olan Adilcevaz’da, sürdürülen çalışmalar kapsamında Adilcevaz13 ve Kazankaya isimleri ile tescillenen ceviz fidanlarından her yıl binlerce adet üretilerek ülkenin birçok yerine gönderiliyor. Ceviz fidanlarına ilginin giderek arttığını belirten Mehmet Akkoyun, vatandaşların özellikle ceviziyle meşhur Adilcevaz’ın tescilli fidanlarına ilgi gösterdiğini söyledi.

Daha çok bölge illerinden internet üzerinden sipariş aldığını ifade eden Akkoyun, Akdeniz Bölgesi’nde de kapama ceviz bahçesi kurduklarını söyledi. Adilcevaz’da üretilen ceviz fidanlarını Bitlis Tarım ve Orman Müdürlüğüne de verdiklerini belirten ceviz üreticisi Mehmet Akkoyun, “Adilcevaz’da firmamız adına resmi olarak ceviz üretimi yapıyoruz. Ürettiğimiz Adilcevaz13 ve Kazankaya çeşitleridir. Ürettiğimiz çeşitler diğer yabancı çeşitlere göre gramaj olarak daha yüksektir. Bu çeşitlerin en büyük özelliği ise kendi kendini dölleyip tozlayan bir çeşit olmasıdır. Bahçe kurulduğu zaman diğer çeşitlerde her 10 tanede bir tane dölleyici çeşit eklenir ama bizim çeşitlerimizde kendi kendine döllek olduğu için bu sıkıntı yok. Ekstradan dölleyici bir fidan ekmeye gerek kalmıyor. Çeşitlerimizin tutma oranı kalite olarak da yüksek. Özellikle soğuk iklim olan bölgelerde mevsime göre adapte sağlıyor. Günü geldiği zaman yaprağını döker ilkbaharda açar. Yani soğuk iklimde fazla etkilenemez” diye konuştu.

Kendi internet siteleri üzerinde satış ve bahçe kurduklarını ifade eden Akkoyun, sözlerine şöyle devam etti:

“Çeşitlerimizi istenilen bölgelere kendi sitemiz üzerinden satıyoruz. Şu an itibari ile satışlarımızda herhangi bir sıkıntımız yoktur. Ceviz üretiminde alt yapıyı oluşturmak oldukça zaman alıyor. Çünkü anaç bahçesini kuruyoruz, ona göre kalem bahçesini kuruyoruz. Biz bu yıl özellikle göz aşısına girdik. Göz aşısı diğer aşı sistemlerine göre daha rahat bir aşıdır. Bir de sera ortamında olduğu için 1,5 ay önce yaptığımız çeşitlerimiz yaklaşık 40 santimetre boyuna ulaştı. Yılbaşına kadar ise 1,5 metreyi bulur. Bu fidanlarımız içinde meyve tutanlarda var. Özellikle ağır ağır göz aşısı üzerinden gidiyoruz. Açık araziye çıkacağız artık. Açık arazide yine tohumdan yetişen cevizlerimizi diktikten sonra 1-2 yaşına geldikten sonra üzerlerinde göz aşısı yapacağız. Fidan boyutuna geldikten sonra satışa sunuyoruz.”

Bölgede kapama bahçelerine daha çok rağbet olduğunu anlatan Mehmet Akkoyun, “Bölgeye uyum sağlayan bir çeşit olduğu için kapama bahçelerini bölgemizde daha çok oluşturduk. Tabi ki Adilcevaz cevizinin yağı, tadı ve aroması bakımından diğer çeşitlere nazaran daha güzel. İsteyen kişilere hem satışını yapıyoruz hem de gidip bahçesini kuruyoruz. Adana Pozantı tarafına güzel bir bahçe kurulumu yaptım. Kendi ilimizde ve Elazığ’da da bahçe kurdum” dedi.