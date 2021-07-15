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15 Temmuz şehitleri için Şehitler Abidesi’nde tören düzenlendi

Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde bulunan Şehitler Abidesi’nde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Genel 15.07.2021, 13:12
15 Temmuz şehitleri için Şehitler Abidesi’nde tören düzenlendi
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Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde bulunan Şehitler Abidesi’nde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıl dönümünde, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Şehitler Abidesi’nde tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören Çanakkale Valisi İlhami Aktaş’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla son buldu. Protokol üyeleri, sembolik şehitliklere karanfil bıraktı.

Törene, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mustafa Oğuz, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Çanakkale Belediye Başkan vekili Süleyman Canpolat, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Ercan Oran, askeri erkan, daire müdürleri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, Kur’an-ı Kerim tilaveti, mevlit programı, dua edilmesi ve ikramlarla son buldu.
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