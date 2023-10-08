İsrail’den, askeri operasyonların sürdüğü Gazze’de enerji kesintisi planlandığına dair açıklama geldi. İsrail Enerji Bakanı Israel Katz yaptığı açıklamada, “İsrail elektrik şirketine Gazze’ye elektrik tedarikini durdurma talimatı veren emri imzaladım” dedi.

Katz’in bu açıklamasının ardından Gazze elektrik otoritesi tarafından yapılan açıklamada ise, Gazze elektrik kaynaklarının yüzde 80’inin kapatıldığı duyuruldu.

Gazze Şeridi’nde elektrik santrali olmasına rağmen büyük ölçüde İsrail’den gelen elektrik kullanılıyor ve Gazze halkı yıllardır bölgede elektrik kesintilerine maruz kalıyor.