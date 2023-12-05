BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, İsrail bombardımanı altındaki Gazze Şeridi’ne ilişkin açıklamada bulundu. Griffiths, “Ne zaman Gazze'de gidişatın artık daha da kötüleşemeyeceğini düşünsek, öyle oluyor. Hayatta kalacak çok az şeyle insanlara tekrar taşınmaları emrediliyor ve birbiri ardına imkansız seçimler yapmaya zorlanıyorlar. Gazze’de hiçbir yer güvenli değil. Hastaneler değil, barınaklar değil, mülteci kampları değil. Kimse güvende değil. Çocuklar değil. Sağlık çalışanları değil. İnsanlığa yönelik bu kadar bariz bir saygısızlığa son verilmeli. Çatışmalar durmalı” dedi.

