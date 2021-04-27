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Yolcu otobüsündeki fırının içinden 6 kilo uyuşturucu çıktı

Gaziantep’te yolcu otobüsünde yapılan aramalarda bir yolcuya ait olan elektrikli fırının içerisinde 6 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP 27.04.2021, 17:58
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Yolcu otobüsündeki fırının içinden 6 kilo uyuşturucu çıktı

Gaziantep’te yolcu otobüsünde yapılan aramalarda bir yolcuya ait olan elektrikli fırının içerisinde 6 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından uyuşturucu sevkiyatının yapılacağı bilgisinin almasının ardından çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu şehre girmek üzere olan bir yolcu otobüsü durduruldu. Yolcu otobüsünde yapılan aramalarda bir yolcuya ait olan elektrikli fırın içerisine gizlenmiş 6 kilo bonzai madde uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor.
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