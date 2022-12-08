YÖK istişare toplantısı Gaziantep’te gerçekleştirildi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından hazırlanan, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ev sahipliğinde düzenlenen "Yükseköğretimde Uluslararasılaşma İstişare Toplantısı-4" YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Haldun Göktaş’ın katılıyla gerçekleşti.

GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen toplantıda konuşan YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Haldun Göktaş, Uluslararasılaşma İstişare Toplantısı çerçevesinde GAÜN’de olmaktan mutlu olduklarını ifade ederek, toplantıların tüm Türkiye’yi kaplayacak şekilde 5 toplantı serisi olarak düşünüldüğünü, Ankara, Trabzon, İzmir’den sonra Gaziantep’te gerçekleştirdiklerini söyledi. Türk yükseköğretimi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Göktaş, Türk yükseköğretim alanının, sayısı 208’i bulan yükseköğretim kurumu, 7 milyonu aşkın öğrencisi, 185 bine yakın öğretim elemanı, on binlerce farklı programı, 191 ülkeden 300 bini geçmiş uluslararası öğrencisi ile her gün daha da büyümekte ve küresel alanda hâkim diğer ülkelerle güçlü bir şekilde rekabet edebildiğini söyledi. Prof. Dr. Göktaş, “Türkiye’nin yükseköğretim sisteminin uluslararasılaşması dediğimiz zaman sadece uluslararası öğrenci açısından değil, uluslararası öğretim elemanları, uluslararası değişim programları, uluslararası ortak araştırma projeleri, yükseköğretim kurumlarının uluslararası görünürlüğü ve saygınlıkları, araştırma kapasitesi gibi birçok alt kavramı beraber ele alarak geniş bir perspektif ortaya koyuyoruz. Türkiye, Avrupa Yükseköğretim Alanında öğrenci sayısı en fazla olan ülke olmasının yanı sıra, UNESCO verilerine göre 2019 yılında OECD ülkeleri arasında uluslararası öğrencilerin en fazla tercih ettiği ülkeler arasında onuncu, Avrupa Yükseköğretim Alanı Ülkeleri arasında ise beşinci sırada yer aldı. Bu bağlamda ülkemizi önümüzdeki yıllarda daha yukarıya taşımak başlıca amaçlarımızdan biridir” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Göktaş, “Ayrıca 2004 Yılından bu yana dâhil olduğumuz Erasmus Değişim Programı çerçevesinde, 70 bine yakın öğrenci ile 25 bine yakın akademik personel hareketlilikten yararlanarak ülkemize gelmiştir. Bu bakımdan Türkiye, Avrupa Yükseköğretim Alanının etkin ve güçlü bir paydaşı olma statüsünü korumaktadır. Uluslararası öğrenci sayısında yaşanan hızlı artış, ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarında çalışan uluslararası akademisyen sayısında görülmemektedir. 2017 yılından günümüze kadar baktığımızda, uluslararası akademisyen sayısı 3 binli sayılarda kalmaktadır. Bu tablonun da sebeplerini ve sonuçlarını kavramalı ve gerekirse öz eleştiri yaparak değerlendirmeliyiz. Bizler yasal olarak yüzde 2 olan bu limiti yüzde 3’e çıkarmak için çalışmalara devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ise toplantının GAÜN’de gerçekleşmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ülkemiz eğitim alanı yanı sıra sağlık, mühendislik, sosyal alanlarında da oldukça iyi durumda. Bu durumu ekonomik katkıya dönüştürmemiz gerekiyor” diyerek katılımlarından dolayı Prof. Dr. Haldun Göktaş’a teşekkür etti.

Açılış konuşmaları sonrası günün anısına GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Haldun Göktaş’a hediye takdim etti. Uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi temini, üniversiteler arası iş birlikleri, uluslararası sıralamalar gibi konuların ele alındığı toplantıya Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sarıbıyık, GAÜN Genel Sekreteri Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Musa Budak ve 30 üniversiteden 120 öğretim üyesi katıldı.