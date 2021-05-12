Yılın ilk buğdayı işlem gördü

Yeni hasat sezonunun ilk mahsul buğdayı Gaziantep Ticaret Borsası’nda (GTB) işlem gördü. Adana’nın Yumurtalık ilçesinde hasadı yapılarak Gaziantep’e getirilen yılın ilk mahsul buğdayı 2 lira 22 kuruştan alıcı buldu.

Türkiye’de üretimi ve tüketimi en çok yapılan tarım ürünlerinin başında gelen buğdayda yeni sezonun ilk hasadı gerçekleştirildi. Adana’nın Yumurtalık ilçesine bağlı Haylazlı mahallesinde çiftçi Erol Benli tarafından üretimi yapılan 2021 yılının ilk buğdayı satışa sunulmak üzere Gaziantep’e getirildi. GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Alagöz’ün de hazır bulunduğu sabah seansı satışında Güneşoğlu Gıda Sanayi Ltd. Şti tarafından piyasaya sürülen sezonun ilk mahsul buğdayı tüccar ve işletmecilerin yakın ilgisini gördü. Yaklaşık 90 ton olduğu açıklanan 2021 yılının ilk ekmeklik buğdayı kilogramı 2 lira 22 kuruştan alıcı buldu. Yeni sezonun ilk ürününün bereketli ve bol kazançlı geçecek bir hasat mevsimine vesile olması temennisinde bulunan GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Alagöz, ilk buğdayda bu sene hava koşullarına bağlı olarak daha erken bir hasadın gerçekleştiğini ifade etti. ürkiye’de buğday hasadının bölgelere göre değişim göstermekle birlikte ilk ürünün genellikle Adana ve ilçelerinde elde edildiğine işaret eden Alagöz, erken yapılan tarla ekimlerinin de bu durumu etkileyen faktörlerden olduğunu söyledi.

Yaklaşık 3 yıldır yılın ilk buğdayını kendilerinin satışa çıkardığını kaydeden Güneşoğlu Gıda Sanayi Yetkilisi Ahmet Güneş de "Geçen sene sezonun ilk buğdayını 20 Mayıs tarihinde satışa çıkarmıştık. Bu sene ise hasat yaklaşık 10 gün daha önce gerçekleşti. Yılın ilk buğdayının satışını kilogramı 2 lira 22 kuruştan Öz Un Gıda Sanayi A.Ş. ’ye gerçekleştirdik. Tüm çiftçilerimize bereketli ve bol kazançlı bir hasat sezonu diliyoruz" dedi.