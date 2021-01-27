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Yeşilyurt, Şehitkamil’i örnek alacak

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile birlikte yapımı devam eden ve tamamlanan projeleri yerinde inceledi. Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Şehitkamil Belediyemizin yapmış olduğu hizmetler, gerçekten de günümüzdeki belediyeciliğin en üst seviyesi ve çıta noktası. Gururlandık, mutlu olduk ve bu çalışmaları örnek alacağız” dedi.

GAZİANTEP 27.01.2021, 12:08
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Yeşilyurt, Şehitkamil’i örnek alacak

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile birlikte yapımı devam eden ve tamamlanan projeleri yerinde inceledi. Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Şehitkamil Belediyemizin yapmış olduğu hizmetler, gerçekten de günümüzdeki belediyeciliğin en üst seviyesi ve çıta noktası. Gururlandık, mutlu olduk ve bu çalışmaları örnek alacağız” dedi.

Bugüne kadar hem ülke ekonomisine hem de belediye bütçesine katkı sağlayacak çok sayıda nitelikli proje hayata geçiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, edindiği tecrübelerini ve uyguladığı projelerin ayrıntılarını diğer belediyelerle paylaşmayı sürdürüyor. Son olarak Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile birlikte yapımı devam eden ve yapımı tamamlanmış hizmetleri birlikte gezerek inceleyen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, projelerin ayrıntılarını ve sağladığı faydalara ilişkin Başkan Mehmet Çınar’ı bilgilendirdi. Başkan Fadıloğlu ile Başkan Çınar, ilk olarak Dülük Tabiat Parkı ve Gençlik Kampını gezdi. Daha sonra yapımı devam eden Vadi Park’ı gezen Başkan Mehmet Çınar, yapılan çalışmalar hakkında Başkan Rıdvan Fadıloğlu’ndan bilgi aldı. Başkan Fadıloğlu ve Başkan Çınar, daha sonra sırasıyla Gıda Bankası, Şehitkamil Nikah Salonu, Fen İşleri Müdürlüğü Makine İkmal Kompleksi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Hizmet Binası ile Peyzaj Bitkileri Üretim Serası’nı gezdi.

Bu seviyeye ulaşabilmek için var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz

Yapılan her türlü çalışmanın takdire şayan olduğunu kaydeden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Şehitkamil Belediyemiz tarafından yapılan hizmetleri yerinde görmek için Gaziantep’e geldik. Şehitkamil Belediye Başkanımızın yapmış olduğu hem fiziksel hem de sosyal ve kültürel çalışmalarla ilgili güzel bir gezi programı oldu. Gezi programımızda yerinde incelemelerde bulunduk. Şehitkamil Belediyemizin yapmış olduğu hizmetler, gerçekten de günümüzdeki belediyeciliğin en üst seviyesi ve çıta noktası diyebiliriz. Yapılabilecek her türlü hizmetlerle ilgili gerçekten Rıdvan Başkanımız, çok güzel emekler ortaya koymuş ve çok güzel neticeler elde etmiş. Bizler de hem kendisinden örnek alıyoruz hem de bu seviyeye ulaşabilmek için var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz. Biz belediye olarak tabi Şehitkamil Belediyesine göre yeni doğan bir çocuk mesafesindeyiz. Çünkü 6 yıllık bir belediyeyiz. Ancak Şehitkamil Belediyemiz, gerçekten hem belediyelere örnek olabilecek güzel çalışmalar içerisinde hem de bu yaptığı çalışmaları güzel eserlerle de şehre güzel bir hava katmış durumunda. Bunu da biz yakından takip ediyorduk. Dışardan ve basından takip ediyorduk ama bugün birebir gelip yapılan çalışmaları yerinde görmemiz bizi daha da mutlu etti ve gururlandırdı. Aynı zamanda AK Parti’ye yakışır, AK Parti belediyeciliğine yakışır bir şekilde güzel hizmetlerin merkezi olmuş. Gururlandık, mutlu olduk ve bu çalışmaları örnek alacağız. Başkanımızın emeklerine sağlık diyorum ve çok çok teşekkür ediyorum. Bu güzel hizmetlerin devamını diliyorum. İnşallah bundan sonraki dönemde de irtibatımızı koparmayacağız ve her daim istişarelerde bulunacağız ki bu güzel çalışmaları bizler de bölgemize kazandıralım” ifadelerini kullandı.

Bilgiyi paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz

İnceleme gezisinin ardından açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Öncelikle Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar Bey’e teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, Gaziantep’i ziyaret etmek istediklerini bahsetmişlerdi, biz de seve seve dedik. AK Parti belediyeciliğinde kardeşlik hukuku her şeyin üstündedir. Burada bizde ne imkan varsa, onun tüm Türkiye’de olması açısından da ayrımız gayrımız yoktur. Başkanımız bizim yaptıklarımızı yerinde görmek isteyince hemen bir program düzenledik. Amacımız, görev süremizce edindiğimiz birikimleri, deneyimleri karşılıklı olarak kardeşlik hukuku içerisinde paylaşarak milletimize hizmet etmek. Gaziantep’te ne varsa, Malatya’da da o olsun, Malatya’da ne varsa, Gaziantep’te de o olsun. Tüm Türkiye hep birlikte kalkınsın düşüncesiyle bakıyoruz. Onun için biz bilgiyi paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Eğer ortada bir başarı varsa bu başarı bizim ekibimizin başarısı. Her birimde görev yapan arkadaşlarıma, tabi siyasi olarak da AK Parti belediyeciliğinin nasıl yapıldığını tüm Türkiye’ye gösterdi. Milletimize daha nitelikli hizmet götürebilmek adına bizim Malatya’dan aldıklarımız var, Malatya’nın buradan aldıkları var. Ama tek bir gayemiz var, bu milletin hayat standardını yukarıya çıkarmak. Onun için en iyisini yapmaya el birliğiyle gayret göstereceğiz. İmkan dahilinde her türlü meseleyi paylaşmaya hazırız” diye konuştu.
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