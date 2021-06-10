Yeşil-siyahlı sporcular, paletli yüzmede 7 madalya kazandı

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü sporcuları, İstanbul ’da düzenlenen Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Türkiye Şampiyonası’nda kulvarlarda sergiledikleri performansla 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından İstanbul Beylikdüzü Olimpik Yüzme Havuzu’nda düzenlene Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Türkiye Şampiyonası’na 11 sporcu ile katılan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Paletli Yüzme Takımı, şampiyondan 3 Türkiye 1.’liği, 2 Türkiye 2.’liği ve 3 Türkiye 3’lüğü ile ayrıldı. Organizasyon esnasında düzenlenen ödül töreninde şampiyonluk kürsüsünü boş bırakmayan yeşil-siyahlı paletler, 18 kez final serilerinde kulvarlarda yerini almayı başardılar.

Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’ye madalya sevinçleri yaşatan Şehitkamilli Milli Yüzücü Tuğcan Kaytar, 200 metre suüstü disiplininde 01.26.67’lik derecesiyle Türkiye 1’incisi olurken, onun başarısına 400 metre çift palet disiplininde 03.42.91’lik derecesiyle Gençler Kategorisi Türkiye 1’incisi olan Yunus Ayvazoğlu ve 200 metre suüstü disiplininde 01.38.92’lik derecesiyle B Final Ümitler Kategorisi Türkiye 1’incisi olan Eren Dikbaş eşlik etti.

“Başarılı sonuçlar teşvik ediyor”

Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzları Koordinatörü Cengiz Bingül, Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Türkiye Şampiyonası sonrasında yaptığı değerlendirmede, paletli yüzme branşında elde edilen milli başarıların branşa duyulan ilgiyi arttırdığını belirtti. Bingül, su sporlarıyla tanışan sporcuları palet vurmaya teşvik ettiğini kaydederek, “Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Türkiye Şampiyonası’nda yarışan 11 sporcumuzun performansından olukça memnunuz. Teknik kadroda görev yapan tüm arkadaşlarımız, finallerde yüzülen sürelerin geliştirilmesi adına ellerinden gelen tüm çabayı sarf ediyorlar. Sualtı sporlarının lokomotif branşlarından biri olan paletli yüzmede bugüne kadar elde edilen milli başarılar, uluslararası platformlarda kırılan rekorlar branşa olan ilgiyi giderek arttırdı, su sporlarıyla yeni tanışan çocuklarımızı, gençlerimizi palet vurmaya teşvik etti. Bu konuda geçmiş yıllardan bugüne kadar Alleben Yüzme Havuzunda paletli yüzme branşına emek veren, değer katan jenerasyonların katkısı çok büyük. Ben tüm sporcularımıza ve antrenörlerimize teşekkür ediyorum. Pandemi döneminde birçok zorluğa rağmen madalya sevinci yaşamaya devam ediyoruz. Bu konuda Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’nun bizlere çizdiği rota doğrultusunda hareket ediyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz tüm branşlarda hedefimiz ay-yıldızlı şanlı bayrağımızı göndere çektirmeye devam edeceğiz. Takımımıza sezonun kalan yarışlarında başarılar diliyorum” diye konuştu.