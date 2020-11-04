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Yavuzeli’nde sağanak yağmur etkili oldu

YAVUZELİ İLÇESİNDE DÜN GECE SAĞANAK ŞEKLİNDEKİ YAĞMUR ETKİLİ OLURKEN, YOL KENARLARINDA SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU.

GAZİANTEP 04.11.2020, 12:19
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Yavuzeli’nde sağanak yağmur etkili oldu

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde dün gece sağanak şeklindeki yağmur etkili olurken, yol kenarlarında su birikintileri oluştu.

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde dün gece gök gürültülü sağanak yağmur yol kenarlarında su birikintisi oluşturdu. Gece geç saatlerde fark edilmeyen su birikintileri nedeniyle kazalar yaşandı.

Dün gece su birikintileri nedeniyle kaza yaptığını belirten bir sürücü, “Bu su birikintileri dün gece saatlerinde oluştu. Gece saatlerinde hiçbir şekilde fark edilmiyor. Aracımla fark etmeden su birikintisinin içine girdim. Kaza yaptığımı zannettim, direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Bu su birikintilerinin bize çok kötü zararları olacak. Araçlarımız zarar görüyor. Bu sorunun düzeltilmesini ve bu konu hakkında yetkililerin duyarlı olmasını istiyorum” diye konuştu.

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