Yavuzeli’nde 20 Yataklı ilçe hastanesi hizmete açıldı

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde, 20 Yataklı Entegre İlçe Hastanesi hizmete açıldı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ’’Yavuzeli ilçemizde ki 20 yataklı entegre ilçe hastanemizin yapımı tamamlanarak hasta kabulüne başlamıştır. İlçemize sağlık konusunda önemli katkı sağlayacak hastanemizin hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Yavuzeli ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu ise, ’’Hizmetler devam ediyor, Yavuzeli güzelleşiyor. Uzun uğraşlarımız sonucunda İlçemize kazandırmış olduğumuz Yavuzeli 20 yataklı ilçe hastanemizin yapımı tamamlanarak, hasta kabulüne başladığını sizlere duyurmaktan sevinç ve onur duymaktayım. İlçemize sağlık konusunda büyük bir katkı sağlayacak olan hastanemizin tüm Yavuzeli halkına hayırlı olmasını diliyorum. İlçemize yapılan hastane için emeği geçen Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül, Milletvekilimiz Mehmet Erdoğan tüm AK Parti Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanımız Mehmet Eyüp Özkeçeci ve emeği geçen tüm herkese ilçem adına teşekkürlerimi sunuyorum’’ ifadelerini kullandı.