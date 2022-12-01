Vergi dairelerinde pos cihazıyla ödeme kolaylığı

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığınca yapılan yazılı açıklamada Vergi Daireleri veznelerinde fiziki pos cihazıyla kredi kartı ve banka kartıyla vergi tahsilatının başladığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, Gelir İdaresi Başkanlığının, vergi ve diğer kamu gelirlerinin tam ve zamanında tahsil edilmesini sağlamak üzere, ödeme seçeneklerini geliştirmek ve mükelleflerin vergisel yükümlülüklerini kolaylıkla yerine getirebilmesi için çeşitli çalışmalar yürüttüğü ifade edilmiştir. Çalışmalar çerçevesinde, mükelleflere etkin, verimli ve daha iyi hizmet verilebilmesi amacıyla 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 41 inci maddesine istinaden vergi, resim, harç, idari para cezaları ve başkanlık tarafından belirlenecek diğer amme alacaklarının vergi dairelerince fiziksel Pos cihazı üzerinden Kredi Kartı/ Banka kartı kullanılmak suretiyle tahsil edilmesine yönelik çalışmaların sonuçlandığı ve bu çerçevede Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı olarak 14 Kasım 2022 tarihi itibariyle Başkanlığa bağlı tahsilata yetkili merkez ve ilçe vergi daireleri veznelerinde Fiziksel Pos Cihazı(FPOS) ile vergi tahsilatı işlemlerine başlandığı” ifadelerine yer verildi.