Vali Gül ve Başkan Fatma Şahin’den Oğuzeli MYO’ya ziyaret

Vali Davut Gül, Oğuzeli Meslek Yüksekokulu hakkında GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sarıbıyık ve Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Memet Şahin’den bilgi alarak, incelemelerde bulundu.

Vali Davut Gül ziyarette, Oğuzeli Meslek Yüksekokulu’nun, yüzde yüz doluluk oranıyla Türkiye’nin örnek eğitim kurumlarından birisi olduğunu ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Oğuzeli Meslek Yüksekokulu’nda yapılan çalışmaları inceleyip, Oğuzeli MYO ve KYK yurdunda kalan öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerden gelen, toplu taşımayla ilgili sefer sayılarının arttırılması talebi ve Gaziantep gezisi isteklerine Fatma Şahin, “Hemen hallediyoruz. Siz yeter ki isteyin gençler” şeklinde cevapladı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Oğuzeli Kaymakam V. Oğuz Alp Çağlar ve Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ziyaretlerine GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sarıbıyık ve Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Memet Şahin ve Oğuzeli MYO akademik ve idari personeli eşlik etti.