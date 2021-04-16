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Uzm. Dr. Mustafa Demiroğlu NCR Hospıtal’ da

NCR International Hospital, Radyoloji alanında gücüne güç katarak Uzm. Dr Mustafa Demiroğlu’nu hekim kadrosuna dahil etti.

GAZİANTEP 16.04.2021, 13:13
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Uzm. Dr. Mustafa Demiroğlu NCR Hospıtal’ da

NCR International Hospital, Radyoloji alanında gücüne güç katarak Uzm. Dr Mustafa Demiroğlu’nu hekim kadrosuna dahil etti.

Başarılı bir Radyodiagnostik Uzmanı olarak bilinen Demiroğlu, NCR International Hospital’da hasta kabulüne başladı.

1970 yılında Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesinde doğdu. İlk, Orta ve Lise Eğitimini Pazarcık’da tamamladı. 1995 Yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini tamamlayarak Şanlıurfa ili Hilvan ilçesinde ilk hekimlik görevine başladı. Gaziantep Araban Sağlık Merkezi ve 112 Kafadar Sağlık Ocağında Pratisyen Hekim olarak çalıştı. 2007 Yılında Gaziantep Üniversitesi Radyoloji bölümünü bitirerek uzmanlığını almış oldu. Uzman olarak Kilis Devlet Hastanesi görev yaptı ve 2009 - 2021 yılları arasında Gaziantep’te 2 farklı Özel hastanede görev yaptı. Şuanda ise NCR Hospital International Hospital Hekim kadrosunda yer almaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Uzm. Dr. Mustafa Demiroğlu’nun başta gelen uzmanlık alanları, manyetik rezonans, bilgisayarlı tomografi, Ultrasongrafi, Renkli doppler ultrasongrafi dir.
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