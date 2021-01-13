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Uyuşturucu tacirleri yakayı ele verdi
Gaziantep’te bir mahallede polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
GAZİANTEP 13.01.2021, 14:51
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Gaziantep’te bir mahallede polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gaziantep, Şahinbey Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Konak mahallesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçtan çok sayıda uyuşturucu madde çıktı. Araç içerisinde bulunan M.G ve Ş.S isimli 2 şahıs polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu yakalanan şahısların üzerinden ve araçlarından bin 430 adet uyuşturucu hap, bir miktar metamfetamin ve esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi.Olayla ilgili yakalanan şüpheliler hakkında uyuşturucu madde ticaretinden yasal işlemlere başlatıldı.
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