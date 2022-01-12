banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Rusya dolardan çekiliyor mu?
Rusya dolardan çekiliyor mu?
Yüz yüze eğitime ara verilecek mi?
Yüz yüze eğitime ara verilecek mi?
Putin’den Omicron açıklaması
Putin’den Omicron açıklaması
Güne yükselişle başlayan dolarda son durum
Güne yükselişle başlayan dolarda son durum

Üniversiteye hazırlanan öğrenciler SANKO Üniversitesi’nde

Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12’nci sınıf öğrencileri, üniversite ve bölüm tercihleri ile ilgili bilgi almak için SANKO Üniversitesi’ni ziyaret etti.

GAZİANTEP 12.01.2022, 17:13
Üniversiteye hazırlanan öğrenciler SANKO Üniversitesi’nde

Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12’nci sınıf öğrencileri, üniversite ve bölüm tercihleri ile ilgili bilgi almak için SANKO Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alan Şefi Eyüp Çılgın, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Öğretmeni Emine Bulduk, Rehber Öğretmen Neslihan Sever ile Tarih Öğretmeni Servet Uygun eşliğinde programa katılan öğrencilere, yöneticiler ve akademisyenler tarafından bölümlerle ilgili bilgi verildi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, SANKO Üniversitesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı hakkında bilgi aktardı. Radyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı da olan Prof. Dr. Bayram, SANKO Üniversitesi’nin, kâr amacı gütmeyen, öğrenci odaklı, bilimsel araştırma yapmak üzere kurulan bir üniversite olduğunu söyledi. SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi, SHMYO ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde eğitim verildiğini belirten Prof. Dr. Bayram, SHMYO Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü ile ilgili olarak şu bilgileri paylaştı:

“Radyoloji alanında çalışmalar ekip işi ve bu alanda hizmet veren cihazları kullanabilecek ekip yetiştirmek amacıyla tıbbi görüntüleme teknikleri bölümünü kurduk. Hocalarımız, öğrencilerimizle birebir ilgilenip yetişmeleri için büyük gayret sarf ediyor. SANKO Üniversitesi Hastanesi bölgede her zaman lider bir hastane konumunda olup öğrencilerimiz hastanede gördükleri uygulamalı eğitimlerle mesleğine hazır bir şekilde mezun olacaklar. Bölüm mezunları Türkiye’nin her tarafında çok rahat iş bulabilme imkanına sahipler.”

Doç. Dr. Erdal Uysal

SHMYO Ameliyathane Hizmetleri Programı Başkanı Doç. Dr. Erdal Uysal ise ameliyathane teknikerliğinin, mezun sayısının az olması ve özel hastanelerin çoğalmasıyla daha çok ihtiyaç duyulan bir meslek haline geldiğine vurgu yaptı.

Ameliyathane hizmetleri bölümünün son yıllarda çok revaçta olduğunu anımsatan Doç. Dr. Uysal, şöyle devam etti: “Mezunlarımız kamu ve özel sektördeki sağlık kurum ve kuruluşları bünyesindeki ameliyathanelerde istihdam imkânı bulabilirler. Bölgemizde faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarında da ameliyathane teknikeri ihtiyacı var. Üniversitemiz hastanesinde mikro cerrahi dahil özellikli ameliyatların yapılabildiği, istenildiğinde ameliyatların kamera ile kaydedilebildiği ve uzaktan izleme ile eğitim gerçekleştirilebilen tam donanımlı on ameliyathane bulunmaktadır.

Öğrencilere üniversite bünyesinde veya farklı şehirler ve ülkelerde gerçekleştirilen kongre ve sempozyumlara katılma imkânı sağlanmaktadır. Üniversitemiz TÜBİTAK vb. kuruluşların desteklediği bilimsel projelerin yürütülmesinde modern laboratuvar imkanlarına sahip olması, güçlü, genç ve dinamik akademik kadrosu, İngilizce dil eğitimine verdiği önem, kütüphanesi ve Erasmus gibi yurtdışı eğitim olanakları sayesinde öğrencilerimize avantajlar sunmaktadır.”

Dr. Öğr. Üyesi Demet Arı Yılmaz

SHMYO İlk ve Acil Yardım Program Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Demet Arı Yılmaz da teknolojik donanıma sahip ve yenilikleri takip eden üniversite olduklarını anımsattı.

Öğrencilerin üniversite bünyesinde bulunan özel donanımlı simülasyon laboratuvarında insanın biyolojik özelliklerine eş değer robotlar üzerinde eğitimin ilk yıllarında uygulamaları deneyimlediklerini anlatan Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz, “Sonrasında öğrenciler hastalarla bir araya geliyor. Bu çok özel ve her üniversitenin sahip olamayacağı bir imkân. Bu sayede öğrencilerimiz teorik ve pratik eğitimi bir arada alıyor” dedi.

Sağlık hizmetlerinde ilk ve acil yardımda görev almanın hasta ve hasta yakınlarıyla ilk karşılaşma olduğunu anımsatan Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz, “Biz de öğrencilerimizi zorlu ama sonuçlarıyla gururlandıran bu görev için en doğru şekilde hazırlıyoruz” diye konuştu.

Dr. Öğr. Üyesi Damla Usalan

SHMYO Anestezi Programı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Damla Usalan, anestezi teknikerliğinin, sağlık eğitimi alan diğer yardımcı sağlık personeline göre daha fazla hız, beceri ve uyanıklık gerektiren çok özel bir bölüm olduğunu vurguladı.

Anestezi teknikerliğinin, insan hayatına ve hayati fonksiyonlarına doğrudan müdahale edebilen ve bu anlamda çok kutsal ve değerli bir branş olduğunun altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Usalan, şöyle devam etti:

“Ameliyathane dışında uygulanan bazı işlemlerde de hastalara anestezi uygulaması yapıyoruz. Hastalara yapılan acil ve hayati müdahalelerde hekimin yanında yardımcı sağlık personeli hatta hekimin sağ kolu olarak yer alırlar. Ameliyathaneler başta olmak üzere her türlü yoğun bakım ve acil servislerde çalışma olanağına sahipler.”

Dr. Öğr. Üyesi Usalan, mezunların birincil görev alanlarının ameliyathaneler olmasına karşın, ameliyata giren hastaların başından sonuna kadar anestezi uygulaması ve yönetiminden sorumlu olduklarını da kaydetti.

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Ustaoğlu

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Ustaoğlu ise öğrencilere; bölüm mezunlarının çalışma alanları, hangi alanlarda branşlaştıkları, eğitim süresince aldıkları dersler ve içerikleri hakkında bilgi sundu.

Öğr. Gör. Hakan Polat

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Öğr. Gör. Hakan Polat, fizyoterapistlerin kamu ve özel hastaneler, özel eğitim merkezleri, spor kulüpleri dışında da pek çok alanda istihdam imkanı bulunduğunu bildirdi.

Nüfusun ve hastalıkların artmasıyla birlikte fizyoterapistlere duyulan ihtiyacın arttığına dikkat çeken Öğr. Gör. Polat, bunun da mezunların istihdamını kolaylaştırdığını vurguladı.

Arş. Gör. Sinem Bebek

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nden Arş. Gör. Sinem Bebek, öğrencilere hemşirelik bölümüyle ilgili paylaşım yaptı.

Hemşireliği, “sanat ve bilimden oluşan bir sağlık disiplini” olarak tanımlayan Arş. Gör. Bebek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu mesleği icra edenlerin yetişmesinde iyi programlanmış, uzman öğretim elemanları tarafından bir eğitimin verilmesi şarttır. Üniversitemizde teorik ve uygulamalı olarak eğitimlerini sürdüren öğrenciler, hastanemiz ve diğer ilgili alanlarda eğitimlerini tamamlamaktadır. Öğrenciler birçok sosyal sorumluluk projesinde yer almaktadır.”

Tanıtım Ofisi Sorumlusu Sema Tavşancıl ise SANKO Üniversitesi’nde öğrencilere sağlanan burs imkanları, eğitim olanakları, kulüpler ve etkinliklerle ilgili bilgi aktardı.

Ziyaret, öğrencilere armağan takdiminin ardından anı fotoğrafı çekimiyle son buldu.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 20 33
5. Fenerbahçe 20 32
6. Hatayspor 20 32
7. Gaziantep FK 20 31
8. Sivasspor 20 29
9. Beşiktaş 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 20 18
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandırmaspor 19 32
6. İstanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Gençlerbirliği 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Keçiörengücü 19 22
14. Manisa Futbol Kulübü 19 22
15. Menemen Belediyespor 19 22
16. Altınordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham United 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton Wanderers 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Southampton 20 24
12. Crystal Palace 20 23
13. Brentford 20 23
14. Aston Villa 19 22
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11